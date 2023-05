Tagliaferro no sería candidato en Morón: No estuvo en el encuentro de los “sin tierra” con Rodríguez Larreta

El ex alcalde no estuvo en el encuentro de candidatos de Juntos por el Cambio que encabezó el aspirante a la presidencia de la Nación. Si bien es, por haber encabezado la gestión local, una suerte de “candidato natural”, no iría por un nuevo mandato. Uno de los motivos de esta decisión está asociado a lo mal que mide en algunas encuestas.

Ayer, en Esteban Echeverría, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó un encuentro con los dirigentes denominados “sin tierra”, es decir, que aspiran a gobernar distritos hoy en manos del Frente de Todos.

Convocados bajo el lema “Prepararse para gobernar”, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires destacó el orgullo de trabajar en equipo con “los próximos intendentes del conurbano bonaerense”.

En el evento estuvieron presentes 30 referentes de las secciones Primera y Tercera. Entre otros, asistieron, de Merlo, David Zencich; de Moreno, Aníbal Assef; de San Martín, Andrés Petrillo; de Malvinas Argentinas, Lucas Aparicio; de Pilar, Sebastián Neuspiller; de Escobar, Mariano Castagnaro; de Hurlingham, Lucas Delfino; de Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo; de General Rodríguez, Darío Kubar; de Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales; de Quilmes, Martiniano Molina; y de Florencio Varela, Florencia Casamiquela.

Llamó la atención que en la foto no se vea a ningún referente de Morón, un distrito que, hasta el 2019 estaba pintado de amarillo.

El nombre lógico para ocupar esa silla vacía es el del ex intendente Ramiro Tagliaferro, también titular del Pro en Morón, y de hecho, durante 2022 y a comienzos del 2023 se lo pudo ver “de campaña” junto a Rodríguez Larreta y al precandidato a gobernador, Diego Santilli.

Entonces, la pregunta es ¿porqué no asistió? Todo lleva pensar que el ex marido de María Eugenia Vidal no iría en búsqueda de un nuevo mandato, y que uno de los motivos por los que habría tomado esa determinación está vinculado a la baja imagen positiva que viene mostrando en diferentes encuestas.

Justamente, un sondeo de Proyección Consultores muestra que el ex jefe comunal tiene una imagen negativa del 44 por ciento, y una positiva del, lo que da un diferencial de -5 por ciento.

Si se lo compara con el actual mandatario moronense, Lucas Ghi, que cuenta con una imagen positiva de 65 por ciento, y una negativa de 22, con un diferencial de 43 por ciento, los números muestran que el hombre del Frente de Todos lo supera por casi 50 puntos porcentuales.

Ante este escenario complejo para la oposición, surge la pregunta respecto de quien será el candidato. Como primer nombre aparece Leandro Ugartemendía, cabeza de lista en las elecciones del 2017 y 2021, lo que lo llevó a ocupar una banca en el Concejo Deliberante. Sin embargo, el ex funcionario del gobierno de Tagliaferro tampoco participó del encuentro en Esteban Echeverría…

No hay nada claro sobre quien será el candidato del larretismo dentro de Juntos por el Cambio, pero lo que sí está claro es que en Morón habrá internas, ya que Patricia Bullrich tiene su expresión local en la concejal Analia Zappulla; y el radicalismo también lanzó a Rolando Moretto.