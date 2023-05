Lomas de Zamora: Un chico se fue de su casa por discriminación de su madre

Gabriel tiene 14 años y se fue de su casa de Lomas de Zamora anoche, cerca de las 2 de la mañana. Dejó una carta donde aduce violencia y discriminación por parte de su madre. En la comisaría de Puente La Noria no quisieron tomar la denuncia a la familia, y desde el área social del Municipio no dan respuestas.

Según contaron, el chico se fue con 3 mil pesos que le quitó de la billetera, y dejó su casa de Ingeniero Budge donde vive con su madre y su hermana. Su padre vive en un domicilio contiguo, pero no tendría contacto con el menor.

“Siempre me dijiste que no sirvo para nada y me dijiste que me odias, y que por culpa mía no querías ir a trabajar para no darle de comer. Siempre me dijiste que era puto, gay, y un montón de cosas, y me decías que me vaya de la casa que no me querías más”, escribió el chico antes de abandonar su domicilio, en una nota dirigida a su madre.

“Capaz que vos mami no te acordás de estas palabras que me dijiste, pero yo todos los días me acuerdo todas esas palabras que me decías, y para no ser una molestia para tu vida como me decías, me fui de esta casa para nunca volver a escuchar esas palabras que me dolían”, agregó.

“Para que nunca más me pegaras y para que mis hermanos no me molesten y no me peguen. Espero que tu vida sea más tranquila sin mí. Yo ya aguanté mucho y no quiero aguantar más nada”, escribió antes de irse de su hogar.

Según trasciende, el ámbito familiar es de constante violencia. Existen denuncias por parte de la abuela paterna del Gabriel contra la madre por agresión.

De todos modos, la familia dice que en la comisaría de Ingeniero Budge no quisieron tomarles la denuncia, y señalan que no tienen colaboración del área Social de la Municipalidad de Lomas de Zamora, mientras intentan dar con el paradero del menor.