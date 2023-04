Morales en La Plata: “Lo primero que tenemos que hacer en la República Argentina es ordenar la calle y la economía”

El gobernador de Jujuy y candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, visitó este jueves la ciudad de La Plata.

Como parte de su visita a la capital bonaerense, el titular del radicalismo brindó una conferencia de prensa en la que consultado por los medios sobre la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio, y expresó: “A nosotros nos pareció bien, este trabajo lo venimos haciendo hace varios meses. Tenemos diferencias ideológicas, pero nos parece una persona en un sector moderado con el que se puede dialogar y también disentir.

“Tenemos diferencias en varios temas, pero la incorporación de un sector moderado con un pensamiento diferente, nos parece que va en línea con lo que queremos para un país que tiene que terminar con la grieta, tiene que buscar el diálogo, el encuentro en el marco de la diversidad y la búsqueda de soluciones para la República Argentina”, agregó.

En relación a la situación económica, social y política, Morales dijo: “Esperamos que el gobierno tenga la capacidad de dialogar y de enderezar un poco la grave situación por la que atraviesa el pueblo argentino. Si no, se va a complicar mucho más el clima para las elecciones del mes de agosto. En Juntos por el Cambio lo que estamos propiciando es el diálogo, el acuerdo, bajar un poco los decibeles de la interna. No es importante la diferencia interna frente a los graves problemas que viven los argentinos, así que nos estamos enfocando en eso”.

“Si hay una responsabilidad política central en esta situación es del Frente de Todos, que es la fuerza política que hundió el barco, que aumentó el déficit fiscal, que ha generado incertidumbre en la República Argentina, mucha incertidumbre en la gente, con una inflación que no para, que cada vez crece más. La crisis cambiará en los últimos días, obviamente que se va a reflejar en la inflación, y ya hay remarcación de precios y desabastecimiento en algunos artículos, porque hay incertidumbre”, prosiguió.

“Es una situación muy difícil que requiere que el Frente de Todos dialogue”, consideró el gobernador de Jujuy, y pidió “que no hagan actos para decirse cosas, que no se estén acusando entre ellos, que Cristina, que es la que armó toda la estructura política, se haga cargo de la situación, que se haga cargo el presidente, que parece que vive en otro planeta, y que hablen con el ministro de Economía y toda la fuerza política, no para especular sobre resultados electorales, sino para arreglar los problemas que tienen los argentinos”.

“Esta es la visión que tenemos de la situación. Esperamos que dialoguen, que estén a la altura de las circunstancias, que sean responsables y propongan soluciones para el pueblo argentino”, enfatizó.

En esa línea, el candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, cerró el diálogo con la prensa detallando las principales medidas que impulsa para un futuro gobierno de la Argentina. “Estoy convencido que lo primero que tenemos que hacer en la República Argentina es ordenar la calle, la economía y la vida cotidiana de la gente. Hay que terminar con los cortes de ruta, y hacer lo que yo hice en Jujuy con decisión política”, planteó.

“Desde allí poner en marcha el desafío de recuperar la gran clase media argentina, recuperar el trabajo, rediscutir el tema de los planes sociales, enfocarlos a que estén orientados a la generación de trabajo, porque todos hemos visto que durante 20 años los planes no han sacado a los pobres de la pobreza”, comentó. “Tampoco vamos a dinamitar todo, no es todo shock, ni tampoco todo es gradualismo. Acá estamos hablando de esfuerzo que valga la pena”, agregó.

“Vamos a ordenar las cuentas públicas, porque hay que ordenar la economía. Vamos a ordenar la vida cotidiana de la gente, vamos a terminar con los cortes de ruta, vamos a hacer lo que yo hice en Jujuy. Vamos a tomar medidas que tienen que ver con el orden, pero de la mano vamos a poner un programa que modifique la presión fiscal sobre la micro y pequeña empresa, que les baje el costo de las contribuciones laborales, vamos a impulsar una nueva legislación para las pymes, también no sólo por tamaño de las empresas, sino por regiones”, sostuvo Gerardo Morales.

“Vamos a trabajar con una visión federal en todo el territorio. Acá lo que nunca ha pasado es que los programas macro para ordenar, para terminar con la inflación, fueran acompañados de un programa productivo de desarrollo y que sea federal, que es lo que vamos a hacer”, exclamó.

“La Argentina tiene un rol fundamental en el mundo que viene. En 2024 vamos a exportar 6500 millones de dólares más en crudo; la cosecha va a ser mejor que la de este año; vamos a empezar a exportar litio por 4 mil millones de dólares; y en 2025 por 12 mil millones de dólares. También vamos a empezar a exportar gas, y Vaca Muerta se va a convertir en otro pilar de la nueva matriz productiva, junto con el litio y el cobre”, relató el radical.

“Voy a impulsar la Ley de Movilidad Eléctrica, que va a ser un negocio en los próximos 10 años de 35 mil millones de dólares en Latinoamérica. Teniendo México, Brasil y Argentina industria automotriz, teniendo litio y la posibilidad de fabricar baterías de litio, la Argentina se va a quedar con la mitad de ese negocio”, explicó. “También voy a impulsar la Ley de Hidrógeno Verde, porque de Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego vamos a ser los productores de hidrógeno verde más barato que va a producirse en el mundo. Y eso nos va a significar, si es que el plan, en los términos que tenemos pensado, funciona bien, que en los próximos 10 años exportemos 45 mil millones de dólares en hidrógeno verde al mundo”, estimó.

“Esto es lo que viene para la Argentina, y esto especialmente se lo digo a los chicos, a todos, que piensan en irse del país. En el marco de este mundo que demanda, alimentos, energía, minerales críticos para la transición energética, economía del conocimiento, biotecnología, allí estamos con un potencial tremendo. Tenemos que ser muy necios como para no ocupar el lugar que le toca ocupar en la República Argentina”, continuó Morales.

“Yo veo el vaso medio lleno, no medio vacío, como esos agoreros que creen que acá el último que se salva es el que cierre la puerta. Vamos a resolver el tema de la inflación, que es central por cómo vive y cómo padece la gente, y por la cantidad de pobres que se generan todos los días, pero es una etapa previa para poner en marcha esta gran transformación. No creo en esto que quiere hacer el Frente de Todos, que nos quiere convencer que este es un país inviable. Argentina es un país que tiene un gran futuro”, cerró.

Junto al contacto con la prensa local la agenda del gobernador de Jujuy en la capital bonaerense incluyó un encuentro con profesionales de la salud, representantes del Colegio de Médicos de La Plata, la Agremiación Médica Platense, ex funcionarios de la cartera municipal de salud, y académicos de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata; una recorrida por el centro comercial de la ciudad, donde dialogó con comerciantes y vecinos; y una reunión con miembros de la Federación Empresaria La Plata.

Acompañaron a Gerardo Morales durante la visita, el intendente de La Plata, Julio Garro; el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio en La Plata, Diego Rovella; las concejales Verónica Rivas y Manuela Fornellis; el presidente de la Junta Central, Pablo Nicoletti; el secretario general, Leandro Bazze; el dirigente radical Federico Storani; y la diputada nacional Danya Tavela.