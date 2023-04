Alicia Aparicio visitó la planta de YPF de Vaca Muerta: “Esto significa soberanía energética”

La diputada nacional Alicia Aparicio recorrió junto a un grupo de legisladores esta formación geológica significativa para el desarrollo energético de Argentina.

Un total 12 diputados y diputadas nacionales visitaron la planta de YPF de Vaca Muerta ubicada en la localidad de Añelo, Neuquén, para interiorizarse con el proceso de perforación y extracción de gas y oil que permitirá una revolución en materia energética para nuestro país, no sólo para el abastecimiento interno sino también para la exportación del excedente.

Los diputados y diputadas que visitaron la planta fueron Alicia Aparicio, Carlos Selva, Mónica Litza, Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán, Carolina Arricau y Natalia Souto de la provincia de Buenos Aires; Agustín Fernández de la provincia de Tucumán; Graciela Landriscini y Pedro Dantas de la provincia de Río Negro; y los locales Tanya Bertoldi y Guillermo Carnaghi de la provincia de Neuquén.

En la planta de YPF, los legisladores nacionales fueron recibidos por el vicepresidente Upstream No Convencional de la empresa, Juan Manuel Ardito, quien brindó una detallada explicación sobre el sistema de extracción no convencional que funciona en este yacimiento y respondió preguntas de los diputados y diputadas en relación al funcionamiento del proceso.

Durante la exposición, Ardito explicó: “La productividad de Vaca Muerta es superlativa, está muy por encima de Estados Unidos. No es solamente que la roca es buena, sino que también tenemos profesionales argentinos que aprendieron a desarrollarla”. Y agregó: “Es gracias a nuestra gente que a lo largo de estos diez años se logró un know how fenomenal. Tenemos que estar orgullosos de eso porque somos totalmente elogiados por los sectores de industria de otros países”.

Finalmente, destacó que “YPF tiene una posición muy sólida en Vaca Muerta. Es rentable y competitiva”.

Luego de la explicación, los legisladores nacionales realizaron una recorrida por la zona en la cual visitaron una perforación del sistema de extracción no convencional.

Sobre la visita, la diputada nacional Alicia Aparicio subrayó: “Esta mega obra significa para la Argentina soberanía energética, reducción de costos para la producción, un cambio en la matriz productiva y un cambio de la matriz exportadora”.

Además, destacó la importancia de que se aborde al desarrollo energético como “una política de estado para que ningún gobierno intente cambiar o detener el desarrollo”.

Vaca Muerta es considerado un recurso de clase mundial que modifica el desarrollo energético de Argentina, posicionando al país como segundo en el mundo en cuanto a su potencial de gas no convencional y cuarto con respecto a su potencial de petróleo no convencional.