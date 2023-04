El Municipio llevó adelante el programa “Tigre con vos” en Dique Luján

El jefe comunal acompañó la propuesta itinerante que se realizó en la Plaza Rialto de la localidad, donde vecinos y vecinas accedieron a los servicios que ofrecen áreas como Salud, Seguridad, Educación, Empleo y Juventud, entre otras. La siguiente edición será el sábado 6 en la Plaza Néstor Kirchner del barrio Las Tunas.

En la Plaza Rialto de la localidad de Dique Luján, el Municipio desplegó el programa itinerante “Tigre con vos” para que la comunidad pueda despejar inquietudes y acceder a servicios que ofrecen las diferentes áreas. Durante la jornada, el intendente Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, recorrió los puestos y dialogó con los vecinos y vecinas.

“Estamos en estas lindas jornadas que llevan al Municipio a cada rincón de Tigre. En este caso, en una plaza que hicimos hace muy poco, brindándole a este barrio un lugar de encuentro, con juegos nuevos, de las mismas características que en los otros puntos del distrito. Estoy muy feliz de poder venir a charlar con los vecinos, escuchar sus preocupaciones y brindar estos servicios”, sostuvo el jefe comunal.

Luego, continuó: “La cercanía es el signo de nuestra gestión municipal, no ser soberbios y saber que no lo hemos hecho todo, que falta mucho más para hacer. Hay muchas necesidades que todavía faltan y estamos para liderar esa tarea que significa seguir haciendo, transformando y escuchar atentamente lo que nos dicen para realizar acciones políticas como hace 10 años”.

La actividad se llevó adelante desde la mañana hasta la tarde para que la comunidad pueda despejar inquietudes y realizar trámites de áreas como Salud, Seguridad, Educación, Empleo y Juventud y Géneros, entre otras.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, mencionó: “Estamos en una nueva edición del operativo Tigre con Vos, donde el Municipio de Tigre lo que hace es acercar todos los servicios a los vecinos de forma territorial. Esta iniciativa significa acercarnos al vecino, que esté informado acerca de las áreas que componen todo lo que es la gestión municipal y que en función de las necesidades que tengan, puedan venir y evacuar dudas”.

Dora, vecina Villa La Ñata, expresó: “Es espectacular porque ahora hay que sacar turnos para todo y esto es una posibilidad muy buena. Vine porque mis impuestos municipales no vienen a mi nombre, por la tarjeta Soy Tigre y también me quiero vacunar. Me voy contenta”.

Rosa Delia, vecina del barrio Rialto, dijo: “Estoy contenta porque vine para vacunarme acá y no tengo que ir a otro lado más lejos. Pregunte sobre los terrenos porque quiero averiguar cómo hacer para el día de mañana escriturar el mio”.

El programa “Tigre con vos” recorre los diferentes barrios del distrito. La siguiente edición se realizará el sábado 6 en la Plaza Néstor Kirchner del barrio Las Tunas de la localidad de General Pacheco.