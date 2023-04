Fue a entregar un pedido de ropa: Era una emboscada para robarle

Vivir en constante tensión y al limite del peligro, así es la constante en el conurbano bonaerense. Un vecino corrió con suerte al evitar un robo en José León Suárez cuando fue engañado para entregar un pedido de ropa que vendió por Whatsapp.

Mauricio tiene un emprendimiento de venta de indumentaria llamado “Tu mejor estilo”. Esta semana, recibió un pedido para entregar en la avenida Central y Arenales, en José León Suárez. Sin embargo, cuando arribó al lugar, fue victima de un violento intento de robo.

Las cámaras de seguridad dejaron registro del intento de asalto que sufrió el joven por parte de tres delincuentes que quisieron hacerse de su vehículo. “El de gorrita roja se me cuelga y lo lleve una cuadra y media colgado en el auto. Me quería apagar el auto y me decía ‘te mato, frená o te mato’”.

Afortunadamente Mauricio pudo hacer que el delincuente desista de su intento: “se tiró del auto. Lo único que logró fue sacarme la gorra”.