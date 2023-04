El Frente de Todos va “a ganar en primera vuelta”, afirmó Jorge Rachid

Lo expresó el dirigente peronista e integrante de instituto Patria en el marco de una charla realizada en la sede sanmartinense del gremio ATE y organizada por la CTA Autónoma local.

El médico Jorge Rachid, asesor en durante la pandemia del gobierno de la provincia de Buenos y hoy director del IOMA, también hombre del peronista e integrante del Instituto Patria, visitó la sede de la Seccional San Martín de ATE para disertar sobre “Soberanía, crisis y peronismo”, en el marco de un ciclo de charlas organizado por la CTA Autónoma del distrito.

Antes de comenzar la actividad, Rachid conversó con la prensa y planteó que “estamos frente a una crisis internacional, civilizatoria, que abarca algo tan fuerte que está terminando con 500 años de historia atlántica, ya que el mundo ha girado hacia el oriente y los países viven situaciones inéditas”.

“América Latina está bajo ataque, a partir de esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos, que quiere proteger sus intereses, y por eso está la generala Laura Jane Richardson acá y la OTAN tiene un proyecto para el Atlántico Sur. Todo esto ocurre en medio de un proceso electoral de la Argentina”, reflexionó.

Consultado luego por el crecimiento del fenómeno libertario, el médico planteó que “no es algo inédito, es algo que ya pasó en Argentina”. “Venimos sufriendo un proceso muy fuerte de la derecha global, de la mano de Steven Bannon, que es el ejecutor de ese proceso. Es un proceso que está anclado en los fondos de inversión supranacionales (…), que buscan el arrasamiento de las soberanías y condicionan a cada Nación con endeudamientos”, ilustró.

“Esto ha pasado en Europa y ahora está pasando en América Latina, y en Argentina ya tuvimos la experiencia de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional”, comparó.

Pese a este crecimiento de espacios de derecha o centroderecha, el hombre del Instituto Patria se mostró optimista y consideró que el Frente de Todos va “a ganar en primera vuelta”. “El pueblo va a votar a un gobierno amigo, no va a votar a un gobierno enemigo que entregue a la patria, la soberanía, a los trabajadores y endeude al país”, sostuvo.

“Si nos dividimos por las utopías, el enemigo se hace un festín con nosotros”, dijo luego, en un mensaje a la dirigencia y la militancia. Y respecto de la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que “tiene que ser la gran convocante”. “Si decide ser la candidata a presidente sabrá por qué lo hace. Nadie más que Cristina es la que pone el cuerpo en esto. Si le va mal, ella sabe que va a sufrir nuevamente un proceso de persecución y denigración, con una Corte corrupta, canalla y criminal que la va a acusar a ella y a toda su familia”, sentenció.

Para Jorge Rachid, Cristina Kirchner “es uno de los 20 mejores cuadros políticos del mundo, junto con Lula Da Silva, y está procediendo con distancia necesaria para la conducción política”. “Yo les pido a los compañeros que escuchen lo que dice, porque parece que no la escuchan. Ella habla de la necesidad de unirse, y de predicar y persuadir”, agregó.

“Como decía el general Juan Domingo Perón, hay que conducir al conjunto a una unidad estratégica, no táctica. Con alianza electoral no alcanza, y quedó demostrado. Con la movilización, sin organización, no alcanza. Hay que institucionalizar el movimiento nacional y popular en Argentina”, cerró.

Fueron parte de la jornada, el secretario general de la delegación sanmartinense de ATE, Pablo García; el secretario general de la CTA Autónoma local, Mariano Robles; su adjunta, Valeria Abregu; y el secretario de Salud de la Municipalidad de San Martín, Luciano Miranda, entre otros.