Alberto Fernández: “Hoy ponemos en marcha un nuevo tiempo para la navegabilidad del Río de la Plata”

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer, en la localidad bonaerense de Ensenada, el anuncio del llamado a licitación del Canal Magdalena, que permitirá la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y del litoral marítimo de las provincias argentinas, estableciendo un corredor logístico nacional para el comercio exterior.

“Hoy ponemos en marcha un nuevo tiempo para la navegabilidad del Río de la Plata que favorece a toda la Argentina”, destacó el mandatario, quien estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; los ministros de Transporte, Diego Giuliano, y de Defensa, Jorge Taiana; la secretaría de Gestión de Transporte, Jimena López; y los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y de Berisso, Fabián Cagliardi.

El presidente marcó “la trascendencia que tiene hoy la navegabilidad en el mundo” y la necesidad de “viabilizar caminos navegables, ríos, mares, para poder transportar la producción que va de un hemisferio al otro, del este al oeste, y que hacen a la construcción de la economía de un país y al desarrollo de una sociedad”.

Además, el mandatario anunció que “la semana entrante vamos a firmar el decreto que define el ente que va a regular el funcionamiento de la hidrovía”, una medida que implica “federalizar el país” y “cuidar los recursos de las y los argentinos”.

El presidente indicó que, sin embargo, “la hidrovía no terminaba de cerrar sin la construcción del Canal Magdalena, porque para salir al Atlántico era necesario salir de aguas jurisdiccionales argentinas y eso significaba un costo para quienes lo hacían”.

“Vivimos en un tiempo donde la palabra soberanía no es un grito de guerra, es una realidad, es un tiempo donde debemos poner en valor los recursos que tenemos, que son muchos, y ponerlos al servicio de quienes producen, de quienes trabajan”, reflexionó el presidente.

El jefe de Estado aseguró que con la obra que implica una inversión de 40 mil millones de pesos “estamos abriendo una puerta de entrada y salida para muchos buques que hoy tienen enormes dificultades para poder hacerlo”, y generando “un polo de desarrollo en la ciudad de Ensenada”.

Y concluyó: “En estos tiempos que se aproximan no nos olvidemos que tenemos que estar más unidos que nunca, porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del canal Magdalena, que este puerto no tenga la dimensión y la trascendencia que debe tener, que no se generen los puestos de trabajo que todo esto puede generar y que la Argentina una vez más vea postergada sus ilusiones. Miremos hacia el futuro, trabajemos unidos”.

Por su parte, el gobernador Kicillof aseguró que “es una obra indiscutible, que va a reducir las demoras, que va a significar un canal más ancho, más barato y por lo tanto también que nos va a traer ganancias en competitividad”, y afirmó: “El Canal Magdalena es nuestra puerta de acceso a un futuro mejor y a una historia más grande”.

En tanto, el ministro Giuliano detalló que se trata de “la construcción de una obra emblemática de Argentina que tiene que ver con el ingreso y egreso soberano a las aguas del Océano Atlántico”, y ratificó la “gestión nacional de una vía navegable troncal amplia y desarrollada que conecte la producción y el trabajo en nuestro país”.

Asistieron también al acto la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, autoridades provinciales y locales.