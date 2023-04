Morales cruzó con dureza a Milei: “Está mal de la cabeza, es un desquiciado”

El gobernador de Jujuy y candidato a presidente de la Unión cívica Radical pidió “calma y tranquilidad” al Pro y reafirmó la idea de ordenar y fortalecer la coalición opositora.

Tras las declaraciones y la insistencia del líder de “La libertad avanza”, Javier Milei, de ir a una PASO con Patricia Bullrich, desde el radicalismo salieron a rechazar cualquier posibilidad confluir con el economista libertario.

El precandidato a presidente y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo durante una entrevista con el programa “Solo una vuelta más”, que se emite por la señal TN, que “nosotros no tenemos nada que ver con eso”. “Seguramente el radicalismo no formaría parte. Sí reafirmamos nuestra vocación de unir a Juntos por el Cambio”, enfatizó.

“Para mí Javier Milei está mal de la cabeza, es un desquiciado, no me interesa su opinión. Si nos propone la venta de órganos, la libre circulación de armas, la eliminación del Banco Central de la República Argentina y de la educación pública, no cuenten con nosotros. Somos un partido que tiene una agenda moderna”, se diferenció el presidente del radicalismo.

En tanto, hizo una breve referencia a los dichos de la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien aseguró durante una entrevista televisiva que Mauricio Macri “no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere irse con Milei”.

“Tiene más información que yo, y muchas veces acierta. Yo diría que las expresiones de ‘Lilita’ hay que considerarlas y tenerlas en cuenta, porque muchas veces sus presagios se cumplen y otras veces no”, indicó.

La interna del Pro y el “programa de gobierno” de la Unión Cívica Radical

Gerardo Morales volvió a respaldar la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de haber llamado a elecciones concurrentes para la elección en la Ciudad.

“La decisión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires ya está tomada y no perjudica a nadie. Hay que retomar la agenda del programa”, declaró.

A su vez, se refirió a las definiciones de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de “bajar todas las candidaturas para ordenar la interna del PRO.

“Es una cuestión que tiene que resolver el Pro, no me quiero meter en sus temas, pero le pedimos calma a los compañeros del Pro, y tranquilidad”.

Por otra parte, el titular del radicalismo apuntó a “trabajar por el programa”. “Nos preocupa la gente y el desborde de la economía y el incremento de la pobreza”, dijo, e indicó que “estamos en buen clima de construcción de programas”.

Entre algunas de las propuestas, destacó: “Queremos unificar el tipo de cambio en el primer año”, con el objetivo de “tener un modelo agroexportador”.