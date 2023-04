Buscan a un joven de 25 años con retraso madurativo en Grand Bourg

El muchacho se fue de su casa el jueves pasado. Salió en la madrugada mientras la familia dormía y aún no volvió. Se supone que lo vieron por José C. Paz, pero están preocupados porque no sabe manejarse por su cuenta.

El nombre del joven es Mauricio Camargo, quien tiene un retraso madurativo. La primera que notó su ausencia en la mañana fue la abuela, quien se levantó cerca de las 7:30 para tomar un remedio y vio que su nieto ya no se encontraba en el domicilio. Inmediatamente, dio avisó a los padres para salir a buscarlo.

La familia aseguró que Mauricio no tuvo ningún tipo de discusión previa con nadie. También contaron que se fue con la ropa que tenía puesta, sus documentos, teléfono y tarjeta SUBE. Además, no tomó las llaves de la vivienda, lo que hace suponer que saltó la reja.

Al no encontrarlo por el barrio, sus familiares radicaron la denuncia en la comisaría primera de Grand Bourg. Los oficiales indicaron que iban a pedir los videos de las cámaras de seguridad de la zona.

También detectaron que su tarjeta SUBE realizó 2 viajes, uno ese viernes a las 5:20 horas en el colectivo de la línea 22 que termina en Quilmes; y al mediodía, cerca de las 13:30 horas, en el 53 hasta José C. Paz.

Según contaron sus familiares, testigos les dijeron que lo vieron en José C. Paz cerca de la plaza. Vestía una campera azul tipo deportiva con franjas blancas, un jogging azul y zapatillas negras.