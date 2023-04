Marcelo Ballester: “En San Martín podemos asegurar la fiscalización de la boleta de Javier Milei”

El coordinador del espacio de “La libertad avanza” en San Martin, Marcelo Ballester, llevó adelante una capacitación de fiscales de cara a las próximas elecciones. Es el primer encuentro de este tipo que realiza el espacio en el distrito y en la provincia de Buenos Aires.

“La libertad avanza” de San Martín, en un evento organizado por el coordinador local del espacio, Marcelo Ballester, realizó en el día de ayer una capacitación para todos los fiscales del espacio que, en el día de los comicios, van a trabajar paca “cuidar” la boleta de Javier Milei. Con gran convocatoria, asistieron más de 120 fiscales generales y los 25 responsables de cada circuito electoral del distrito. Fue en el Instituto Libertad.

“Este es el lanzamiento de la capacitación para fiscales de San Martín y de toda la provincia de Buenos Aires de ‘La libertad avanza’. Arrancamos en San Martín porque somos un distrito que ya tiene un esquema de fiscalización armado. Trabajamos en línea con lo que nos pidió Javier Milei, y por eso hoy juntamos a los fiscales generales de las escuelas”, dijo, en diálogo con la prensa, Marcelo Ballester.

“Desde San Martín podemos asegurar la fiscalización de la boleta de Javier Milei, no solo en materia de fiscales generales sino también en cada mesa. No obstante, queremos profundizar este proceso”, sostuvo, y agregó: “Creemos que para mediados de junio vamos a poder mostrar los a 1100 fiscales que se necesitan en San Martín para cuidar nuestra boleta. Los votos están, nosotros tenemos que ocuparnos de cuidarlos”.

Consulado respecto de posibles fraudes durante la elección, el precandidato a intendente consideró que “tenemos chances de ganar, por eso van a aparecer los hábitos y las malas costumbres de la vieja política, o de la casta”. “Ven que sus intereses están en juego, por eso van a hacer lo mismo que vienen haciendo desde hace más de 20 años”, señaló, y expuso que “el Frente de Todos y Juntos por el Cambio son lo mismo”. “Nosotros venimos a romper con eso, y vamos a hacerlo cuidando nuestra boleta”, aseveró.

“Nuestro equipo de fiscalización ya recibió casi 700 solicitudes de personas que quieren hacer su aporte, y nos ayudó también el lanzamiento nacional que hizo Javier Milei, quien creó una página web para convocar fiscales, que ya tiene más de 35 mil adhesiones en todo el país”, contó, y mencionó: “La mayoría de nuestros fiscales van a ser voluntarios, y tenemos que capacitarlos”.

Promediando el contacto con los medios, el dirigente libertario manifestó que “nuestro espacio local crece a medida que crece la figura de Javier Milei”. “Tenemos un trabajo territorial muy profundo, y estamos yendo a buscar a cada vecino puerta por puerta para contarle nuestra propuesta y pedirle que nos acompañe con su voto. Esa es nuestra metodología de trabajo”.

Aseguró además que “el único candidato -local de ‘La libertad avanza”- se llama Marcelo Ballester, al resto yo no los conozco, y nunca pasaron por la mesa coordinadora”. “Karina Milei fue muy clara y dijo que si no sos parte de la mesa coordinadora y si no hablaste con Carlos Kikuchi o Sebastián Pareja, estás afuera del espacio. Los que aparecen son improvisados u oportunistas, y acá no hay oportunistas, acá hay trabajo. Quienes e quieran sumar a trabajar, son bienvenidos”, cerró.

La presentación del evento estuvo a cargo de Cristhian Castro, referente de Unión por Todos en San Martín, y quienes dieron la charla de capacitación fueron Fabiana Martín, de Unión Celeste y Blanco; Karina Imbrogiano, el mismo espacio; y Sofía Bossi, de “La libertad avanza” de San Martín.

También estuvieron presentes, Matías Strajilevich, presidente del Partido Liberal a nivel provincia de Buenos Aires; Hernán Sardella, de “La libertad avanza” de San Martín; y referentes de los partidos Celeste Provida y Libertario de San Martín.