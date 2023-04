El gobierno de San Fernando brinda consejos para la prevención hogareña del Dengue

Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue, el Municipio solicita a las vecinas y vecinos realizar en sus hogares el descacharreo de todo aquel elemento que pueda acumular agua, como asimismo tapar tanques de agua, cambiar diariamente el agua de las mascotas, reemplazar por arena el agua de los floreros y mantener corto el pasto de jardines y canteros. Además, informó cuales son los síntomas del dengue y como proceder en esos casos.

Para prevenir la trasmisión del Dengue por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el Municipio de San Fernando brinda consejos a las vecinas y vecinos para prevenir la reproducción del mosquito que es el vector de transmisión de la enfermedad.

Al respecto, el director general de Medio Ambiente del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “Ante el brote de Dengue en la provincia de Buenos Aires, el intendente Juan Andreotti nos pidió que sigamos trabajando en la concientización del vecino. Es importante saber que el dengue es una enfermedad que se transmite a través de un vector, el mosquito Aedes aegypti, que cuando pica a una persona infectada con dengue y luego va en búsqueda de otro individuo y lo vuelve a picar, transmite el virus”.

Y agregó: “El concepto es que sin mosquito no hay Dengue, por lo tanto el trabajo es domiciliario. El mosquito habita en zonas urbanas, por eso los vecinos debemos saber trabajar activamente durante todo el año en la eliminación de objetos que puedan juntar aguas limpias o claras; es ahí donde se reproduce el mosquito”.

Tato destacó que para evitar que el mosquito tenga un lugar para reproducirse en los hogares, deben eliminarse objetos que acumulen agua fresca como cubiertas viejas o cacharros, fundamentalmente los que están en lugares oscuros; tapar tanques de agua; cambiar todos los días el agua de las mascotas; y reemplazar por arena el agua de los floreros. Y como los mosquitos se alimentan de la savia de los vegetales, también es importante mantener corto el pasto de jardines o canteros. “Como se están regularizando las lluvias luego del fenómeno climático Niña, que trajo sequía durante 3 años, empiezan a eclosionar los huevos del mosquito puestos por las hembras, que tienen un gusto preponderante por la sangre humana porque necesitan la energía que encuentran en ella”, remarcó.

“Como todos estos años, el Municipio sigue fumigando desde el principio del verano en lugares puntuales con mucha carga vegetal; pero el principal factor de prevención del Dengue no es la fumigación, porque el mosquito se acostumbra a los productos y dejan de tener efecto. Por eso, para terminar con el Dengue, es determinante que vecinas y vecinos participen activamente del descacharreo en sus hogares porque si no hay mosquitos, no hay Dengue. Quienes tengan objetos para descartar, den previo aviso a Atención al Vecino para que el Municipio disponga un móvil para retirarlos”, concluyó.

Y el director general de Salud Pública, Guillermo Brambila, explicó: “La prevención del Dengue pasa fundamentalmente por evitar alrededor de cada hogar el desarrollo del mosquito, que aparece en lugares donde hay agua limpia estancada, lo que debe evitarse tirando cualquier recipiente que pueda contener agua. El mosquito se esconde en nuestros hogares en lugares oscuros, detrás de las cortinas, debajo de la cama, y pica a la mañana o al atardecer, por eso la medida de prevención más importante es impedir que pueda colocar sus huevos y a partir de allí desarrollar el mosquito adulto”.

“En segundo lugar, el Dengue no se contagia de persona a persona, sino que se transmite cuando el mosquito pica a una persona enferma y después pica a otro”, agregó, y finalizó indicando que, para prevenir esta enfermedad y limitar su curso, consultar de inmediato en cualquier centro de salud o en los hospitales Cordero o San Cayetano si se presentan síntomas como dolor de cabeza intenso detrás de los ojos, dolores articulares, musculares y fiebre.

Asimismo, se recuerda a las vecinas y vecinos que, cuando tengan que sacar cacharros a la calle, se comuniquen previamente con Atención al Vecino al 0800-777-6864 para su recolección.