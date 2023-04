Gerardo Morales: “Vamos a hacer un gobierno que va a tener al campo como aliado”

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, participó este miércoles de la presentación de propuestas de los precandidatos presidenciales, organizada por la Sociedad Rural Argentina.

Durante su exposición Morales expresó: “Voy a empezar por la experiencia de Jujuy, una provincia chica que tenía desafíos de nivel nacional. Uno de los más importantes era terminar con la corrupción y la violencia, con un Estado paralelo. Por eso la primera consigna fue restablecer el orden, orden en el Estado, en las cuentas públicas y terminar con 32 años de déficit fiscal. Tardamos 3 años, pero lo hicimos”.

“Y terminamos con los cortes de ruta y los piquetes. El desafío era mostrarnos a nosotros y al país que no somos inviables. Trabajamos en esa dirección y pusimos en marcha grandes cambios”, remarcó.

El precandidato presidencial, agregó: “Primero el turismo. Terminamos con los cortes, pusimos presos a los corruptos. Lo que está preso en Jujuy es la corrupción. Teníamos 2 meses de temporada alta hoy tenemos 11, y la explosión tuvo que ver con los cambios en las reglas de convivencia”.

“También aprovechamos la radiación solar y construimos Cauchari. Con la renta estamos construyendo 258 escuelas nuevas. Había 700 escuelas construidas en 150 años y nosotros en 4 años vamos a construir 258”, indicó, y continuó: “La educación y la calidad educativa es central para restablecer la cultura del esfuerzo y el trabajo, esa que destruyen esos delincuentes que nos cortan las calles todos los días. Esa es la cultura que nos ha hecho grandes como país”.

“También apostamos al litio y desde mitad de año vamos a llegar a una capacidad de producción de 82 mil 500 toneladas. Estábamos preparados para exportar, pero la lógica frustrante de este gobierno lo frenó, sino hubiera pasado habríamos exportado 3000 millones de dólares”, sostuvo el mandatario jujeño.

Para él, “el Frente de Todos es una coalición anti exportadora y la salida es fomentar el perfil exportador, y eso se lo digo como candidato”. “Ahora vamos con un régimen de promoción de inversiones como no tiene ninguna provincia argentina, porque necesitamos una burguesía más fuerte. Ese es el camino, generar regímenes de promoción de inversiones para crecer. Esto es lo que ha faltado en cada crisis, había un plan macroeconómico pero no estaba acompañado de planes productivistas. Nos tenemos que animar a dar vuelta la República Argentina”, detalló.

Gerardo Morales llamó a “restablecer el orden en la República Argentina, en las cuentas”. “En el primer año hay que hacer una unificación del tipo de cambio. Necesitamos tipo de cambio único, reglas claras y un programa productivista que saque al campo de ser el único que entra en el radar cuando faltan dólares en el Banco Central”, dijo.

“Tenemos que diversificar en un mundo que está cambiando. De la mano del programa macro y de crecimiento hay que recuperar la gran clase media. De la mano de la recuperación de la clase media lanzaremos una reforma educativa para poner en marcha esta gran transformación. Y tenemos que diversificar la matriz productiva, que no sea solo el campo, sino también la energía, los minerales críticos y el hidrógeno verde”, exclamó, y lanzó: “La Argentina tiene un gran futuro, y la única fuerza política que está en condiciones de hacerse cargo del futuro país es Juntos por el Cambio”.

“Nuestra consigna es un modelo exportador en donde el sector agropecuario ocupa un rol central. El modelo exportador es la clave para salir. Tenemos un gran potencial y el campo va a seguir siendo un actor central”, prosiguió el titular de la Unión Cívica Radical.

“Nuestro objetivo es bajar las retenciones y eso estoy haciendo en Jujuy, Lo que no queremos es bajarlas para volverlas a subir. El objetivo es reducirlas lo más que se pueda al terminar el mandato, porque vamos a hacer un gobierno que va a tener al campo como aliado”, adelantó. “Hay consenso general en el radicalismo sobre que las retenciones son un mal impuesto. No somos retrógrados. El mundo ha cambiado, hay que ser estúpido para cerrarse, hay que abrirse. Tenemos que lograr una mirada de largo plazo. No nos puede pasar que dentro de 10 años, en un país que tiene lo que el mundo necesita, estemos igual”, planteó.

Promediando su exposición, Morales señaló que “el problema del narco es un Estado ausente”. “Tiene que haber estado presente pero también una economía que genere riqueza. El modelo debe ser productivista, desarrollista y federal”, consideró, y enfatizó: “Vamos a hacer cirugía mayor con las empresas públicas que nos están generando un déficit incontrolable”.

Y para cerrar, sobre las diferencias internas en Juntos por el Cambio, declaró: “Estamos unidos. Hay un problema en el PRO que lo vamos a resolver, pero estamos bien y vamos a gobernar la República Argentina, y mejor que entre 2015 y 2019. El país necesita una fuerza racional y madura. Yo lo hice en Jujuy, y no lo digo de la boca para afuera, hay que terminar con la joda en el país y Juntos por el Cambio está colectivamente en condiciones de hacerse cargo”.

Junto a Gerardo Morales, participaron del encuentro los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, también de Junto por el Cambio; del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto; Juan Schiaretti, de Hacemos por Córdoba; y del liberalismo, Javier Milei.