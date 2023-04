La diputada Mónica Fein visitó Vicente López y elogió la actividad del Sindicato Municipal

La diputada y presidenta del socialismo a nivel nacional, Mónica Fein, destacó la importancia de la declaración obtenida por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López antes de la pandemia, en la que la administración local materializó y reconoció a la Enfermería como profesión. Asimismo resaltó como valorable el reclamo que viene haciendo desde hace años este gremio por la incorporación a la Carrea Profesional Hospitalaria a las instrumentadoras injustamente marginadas de la norma.

Fein, quien es también presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, fue recibida por el secretario general del gremio, Victorio Pirillo, quien la acompañó junto a una nutrida concurrencia de delegados de distintos sectores y declaró que a lo largo de más de 127 años de vida, el Partido Socialista ha tenido una clara vocación municipalista y que es muy importante poder dar un marco que permita el desarrollo de la carrera de las trabajadoras y trabajadores de la Enfermería en todos los ámbitos, y destacó el ejemplo de Vicente López en ese sentido, sin dudas una gran conquista del Sindicato Municipal que inspira a otros en todo el país.

Durante su alocución, Pirillo dio la bienvenida e hizo una breve descripción de la situación crítica por la que atraviesa el mundo del trabajo, de la cual Vicente López no es ajeno.

Luego, la diputada destacó la importancia de la lucha por los derechos laborales mencionados, y de un sin número de leyes y proyectos que son de su autoría como legisladora mas allá de su experiencia como ex secretaria de Salud y ex intendenta de la Municipalidad de Rosario.

Asimismo, Fein se comprometió a asistir al gremio para lograr entre todos una mejora en la situación de los trabajadores de la salud del país, y en particular de la región.

La visita de Mónica Fein representa un apoyo fundamental a la lucha que viene sosteniendo el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López en defensa de los derechos laborales de los trabajadores. El reconocimiento de la Enfermería como profesión y la incorporación de las instrumentadoras a la norma que regula la Carrera Profesional Hospitalaria son medidas fundamentales para garantizar la seguridad y la calidad en la atención médica en la región.

Por otra parte, el secretario de Organización del Socialismo a nivel nacional y ex concejal local, Carlos Roberto, se refirió a la importancia de la visita y el respaldo que significa para el Partido Socialista de Vicente López. Sobre la realidad del distrito, destacó los reclamos vecinales sobre temas ambientales y urbanísticos, en los que resaltó el rechazo a la construcción del puente sobre el arroyo Raggi; la situación que afecta a los vecinos linderos al predio del ex fabrica Atanor, donde funciona la empresa Trady a partir de una excepción del año 2018; la falta de acceso a la información pública por parte de los vecinos sobre los proyectos que emprende el Municipio; la falta de una política de vivienda; y la no adhesión a la ley de hábitat vigente en la Provincia desde el año 2013. También expresó que es hora que se elija un nuevo Defensor del Pueblo, y rechazó enérgicamente la prórroga del mandato de la actual ombudsman.

Asistieron también, el secretario general del socialismo de Vicente López, Fabián Becerra; así como el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista a nivel acional, Esteban Paulon.