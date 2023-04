Juan Andreotti y Paula Pareto visitaron el nuevo mural homenaje a los grandes deportistas argentinos

El Intendente recibió a “la Peque”, campeona olímpica de Judo y vecina de San Fernando, frente al mural que se encuentra en Av. Sobremonte y Ruta 197 y retrata a los mayores atletas del país. La pintura forma parte del Paseo “Festival de Arte Urbano” que el Municipio está generando en San Fernando Oeste para embellecer una zona donde se ejecutaron muchas obras de infraestructura.

El Intendente Juan Andreotti recibió a la judoca Paula Pareto, orgullo nacional y sanfernandino, con quien visitó el mural pintado en Av. Sobremonte y Ruta 197, en el que es homenajeada junto a otros íconos del deporte argentino. En ese barrio el Municipio realizó, con fondos propios y aportes provinciales, nuevas veredas, rampas, árboles, pavimentación, conexiones de cloacas y otras mejoras.

En esta obra se retrata también a Diego Maradona, Lionel Messi, Emanuel Ginóbili, Luciana Aymar, Guillermo Vilas y Juan Manuel Fangio, junto a Paula Pareto, todos deportistas argentinos que representaron a la Argentina en el mundo con el mayor de los éxitos.

Pareto dijo: “Me encanta como está dibujado, que tenga los anillos olímpicos, la medalla y lo que más me gusta es estar al lado del Diego, creo que es el broche de oro para lo espectacular de todo ésto, aparte del resto de los deportistas; estar ahí a la derecha del Diego es lo que más me gustó. Y está acá a 10 cuadras de la casa donde yo nací y me crié; les agradezco al Municipio y a todos los vecinos por este lindo reconocimiento”.

Este mural pintado por Bruno Galati es parte del Paseo “Festival de Arte Urbano” que el Municipio está generando en el barrio de San Fernando Oeste, en el que intervino también un equipo de muralistas, entre los que se encuentran el reconocido Sebastián Cener y otros talentosos artistas de trayectoria internacional.

También estuvieron presentes el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y el Director Gral. de Cultura y Turismo, Néstor Torchia.

Cabe destacar que Paula Pareto, fue la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro Olímpica (Río 2016), bronce (Beijing 2008) y diploma Olímpico en Londres 2012. Fue en 2015 campeona del mundo en la categoría de -48 kilos, siendo la primera mujer no asiática en diez años en ganar un título mundial de esa disciplina.

La “Peque” ganó casi 50 medallas en total entre diferentes competiciones internacionales -20 de ellas, de oro- y es también la primera mujer del país en ganar dos preseas Olímpicas en un deporte individual.