Descalzo inauguró el Centro Regional Universitario, un hito en materia educativa en Ituzaingó

El intendente municipal Alberto Descalzo, junto con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el rector de la Universidad Nacional de la Matanza, Daniel Martínez; y el jefe de Gabinete local, Pablo Descalzo, participaron de la gran inauguración del Centro Regional Universitario de Ituzaingó, el primer establecimiento educativo de estudios superiores de la ciudad que ya recibió a la primera camada de ingresantes universitarios.

En una emotiva jornada, que contó con la participación de vecinos, vecinas y la comunidad educativa, quedó oficialmente inaugurado el Centro Regional Universitario de Ituzaingó, la primera casa de estudios de educación superior de la ciudad. Cabe destacar que el mismo es fruto de un convenio firmado en abril del 2022 por el Municipio junto al Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de La Matanza.

La obra consistió en la adquisición, por parte del gobierno municipal a través de un préstamo con el Banco Provincia, del antiguo Instituto Nuevos Ayres. Tras los trabajos de puesta en valor y modernización del espacio ubicado en Los Pozos y Gelpi, Ituzaingó Sur, que cuenta con una superficie total de 1500 metros cuadrados, ya se encuentra funcionando el centro de estudios superiores que en sus instalaciones cuenta con aulas distribuidas en el primer y segundo piso, biblioteca, sala de lectura, laboratorio de física y de informática, auditorio, y un aula magna.

Durante el evento, el ministro de Obras Públicas también anunció el llamado a licitación para la construcción de la sede central, en la que se prevé una inversión de 1500 millones de pesos. Recordamos que dicha obra se llevará a cabo en el predio ubicado en Ratti y Thorne, espacio donde, en esta primera etapa, se construirá un edificio con más de 20 aulas, espacios de estudio, biblioteca y estacionamiento, que oficiará como sede central del flamante Centro Regional Universitario.

En este sentido, Katopodis anunció: “En los próximos días se estará realizando el llamado a licitación. Ya está aprobado el proyecto de la primera etapa para que se sigan ampliando las instalaciones, para que sean miles de alumnos y alumnas de esta querida comunidad, que tengan la mejor infraestructura, los mejores laboratorios, el mejor campus universitario que merecen todos ustedes. Esa obra va a ser un paso más en la historia institucional de esta querida universidad para que se desarrolle plenamente”.

Por su parte, Descalzo destacó: “Es una jornada de profunda alegría para todos y todas. Hoy estamos iniciando una nueva etapa en términos educativos. Soñamos mucho con este momento y con orgullo podemos decir que, gracias al deseo colectivo y al trabajo en unidad junto a Nación y Provincia, lo logramos, y hoy, Ituzaingó tiene universidad. Un hito histórico para nuestra ciudad que viene a garantizar un derecho fundamental: el acceso a educación pública, gratuita y de calidad, desde la infancia hasta el título de grado”.

Por otro lado, Martínez se refirió a cuán importante es para la comunidad, contar con una universidad en la ciudad donde viven. “Cuando me dijo Alberto de iniciar este proyecto me lo definió como el proyecto de la esperanza, para estar mejor, nosotros y nuestros hijos. Nos juntamos a pensar qué necesitaba Ituzaingó y él supo captarlo muy bien, la educación universitaria, para que ustedes no tengan que viajar tantas horas, lejos de su casa o volver de noche, y puedan usar esas horas para el estudio y no para el viaje”, relató.

Actualmente se encuentran cursando las y los ingresantes de las carreras “Ingeniería en Informática” y “Licenciatura en Administración” de la Universidad Nacional de la Matanza; y el “Profesorado en Educación Física” y la “Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría” dictados por la Universidad Nacional de Hurlingham. También se ofrece la “Tecnicatura en Desarrollo de Software” del Instituto Leopoldo Marechal, y la “Tecnicatura Municipal en Enfermería”.

Es importante destacar que la selección de la oferta académica para esta primera etapa, fue resultado de los datos obtenidos en test vocacionales realizados a estudiantes del último año de secundaria de escuelas públicas y privadas de todo el distrito, la salida laboral en la ciudad y las perspectivas de desarrollo de la ciudad a largo plazo, con el objetivo de ofrecer propuestas académicas de calidad que formen a los profesionales del futuro.

Durante la inauguración estuvieron presentes el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal; el párroco de la iglesia San Judas Tadeo, Germán Meling; y la comunidad educativa de Ituzaingó.