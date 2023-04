Con un show de Nito Mestre, San Fernando homenajeó a los héroes de Malvinas

Conmemorando el 41 aniversario de la gesta de las islas Malvinas, el Municipio organizó en la Plaza Mitre una vigilia muy emotiva y movilizadora que incluyó un show musical con conjuntos locales y el cierre de Nito Mestre. “El Municipio acompaña siempre a nuestros ex combatientes. Estamos eternamente agradecidos con ellos, es un honor hacerles este homenaje y que todas las vecinas y vecinos vengan a acompañarlos”, dijo la secretaria Eva Andreotti.

En vísperas del 2 de abril, Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas, el Municipio de San Fernando organizó un muy emotivo acto en la Plaza Mitre para recordar y homenajear a sus héroes contemporáneos, y se entregaron placas recordatorias a los ex combatientes sanfernandinos.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, expresó: “Este es un muy emotivo acto para homenajear a los ex combatientes de Malvinas. Hoy el intendente quiso que San Fernando siga reconociendo a sus héroes a 41 años de la gesta con el show de Nito Mestre, para poder disfrutar con todos los vecinos en la Plaza Mitre de nuestro querido distrito junto a conjuntos locales que muestran todo el talento de los sanfernandinos”.

“Desde el Municipio acompañamos siempre a nuestros ex combatientes por todo lo hecho por nosotros y todo el pueblo argentino. Estamos eternamente agradecidos con ellos, por eso es un honor poder hacerles este homenaje y que todas las vecinas y vecinos vengan a acompañarlos”, concluyó.

En tanto, el legendario músico y compositor Nito Mestre, que tuvo a su cargo el cierre de la jornada, comentó: “Yo viví esa época, y es un honor para mí poder estar en un homenaje a los ex Combatientes. He conocido a muchos en distintos lugares que me contaron sus historias que la gente debiera conocer, porque son muy fuertes. Debería saberse más cómo lo vivieron ellos. Hay que separar una guerra de Malvinas bastante complicada de explicar, de los ex combatientes que fueron a poner el pecho”.

Y agregó: “Durante la guerra, junto a Charly, Porchetto, León y Spinetta hicimos un festival en Obras para apoyar a los soldados, a los pibes, y no a los dictadores, que fue bastante vapuleado, por eso me parece muy bien que tengamos memoria el 2 de abril con esta vigilia y este homenaje a los ex combatientes que pusieron el cuerpo e incluso perdieron la vida durante y después por consecuencia de la guerra”. “El de hoy fue un repertorio con todos temas bien conocidos, así que el público sanfernandino seguro los disfrutó”, concluyó.

También participaron del acto el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, junto a concejalas y concejales; funcionarios municipales; consejeros escolares; y representantes de instituciones civiles.

El hecho histórico de la guerra de Malvinas dejó abierta una profunda herida en todos los argentinos y marcó el fin de una etapa. Hoy, el recuerdo de quienes hace 41 años ofrendaron la vida por la patria compromete a persistir en el reclamo de nuestros derechos y soberanía, y agradecerles a los veteranos de guerra, héroes contemporáneos de San Fernando.

El acto Incluyó un show musical del que participaron Euterpe, la Compañía Gaucha Argentina, Sergio Fasoli y el Ballet Folklórico Municipal, con un gran cierre de Nito Mestre. La vigilia finalizó a las 00 horas del 2 de abril, con la entonación del himno nacional y un minuto de silencio en memoria de los héroes caídos.

El veterano Oscar Schiavoni, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, y dijo: “No hay palabras para expresar la sensación al ver tanta gente que vino a acompañarnos y brindarnos este calor. Estamos acá junto a nuestras familias, hijos y nietos, y es muy lindo. A 41 años de Malvinas, esto nos llena siempre el corazón; por eso, muchísimas gracias a todos”.

Otro veterano, Jorge Barrera, agregó: “Siempre es un mimo al corazón. Por suerte hoy hay mucha gente en este 41 aniversario de Malvinas, incluso está la mamá de Juan Carlos Reguera, un marino fallecido en el hundimiento del Crucero General Belgrano. La verdad que los vecinos siempre nos acompañan en la vigilia, y el Municipio está siempre dándonos su apoyo y atento a todas nuestras inquietudes”.