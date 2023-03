Morales: “La grieta es entre el pueblo argentino que padece todos los días la inflación y los que plantean un modelo de impunidad”

El gobernador de Jujuy, y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, dialogó con Luis Majul, Martín Rodríguez Yebra y Pablo Ignacio Rossi en La Nación. Aquí lo más relevante de esa entrevista.

Pablo Rossi: Una primera impresión sobre la decisión de Mauricio Macri de no competir

Me parece que es una decisión que ayuda al colectivo de Juntos por el Cambio. Obviamente, es una decisión que impacta primero dentro del PRO, y creo que va a apuntar a ordenar lineamientos. Tienen tres candidatos, Horacio, Patricia y María Eugenia Vidal, así que allí venía con más conflicto la situación, pero veo a los dirigentes del PRO haciendo un gran esfuerzo por dialogar.

Tenemos un proyecto común, el que se haga cargo de la presidencia le pondrá su impronta, así que hay que trabajar propositivamente. Esta decisión lo que hace es mejorar el clima de unidad dentro de Juntos por el Cambio.

En el radicalismo tenemos nuestra propia dinámica de toma de decisiones, siempre respetando Juntos por el Cambio, yo ya presenté mi precandidatura presidencial. El objetivo de la Unión Cívica Radical, compartido por más de un 90 por ciento de la dirigencia, es llegar con un solo candidato, pero antes que eso, lo más importante es el programa de gobierno. Este miércoles tenemos un encuentro de economistas con los equipos de las distintas fuerzas. Hace más de un año que venimos trabajando, estamos mucho mejor que en 2015 en ese sentido.

La clave de lo que viene es un gobierno de coalición y programa de gobierno en común.

Pablo Rossi: ¿No lo ve a Macri con una situación de árbitro de todo Juntos por el Cambio?

Macri es el líder del PRO indiscutible y tiene una influencia en todo el espacio de Juntos por el Cambio, por eso digo que es una buena noticia para todo el colectivo de Juntos por el Cambio. El primer impacto es en el PRO, pero ayuda al clima de unidad dentro de todo Juntos por el Cambio.

La concepción casi unánime dentro de Juntos por el Cambio es restablecer el orden en la República Argentina, orden en el Estado, en las cuentas públicas, en la vida cotidiana de las personas. Esa es una premisa fundamental.

La etapa que viene en la República Argentina requiere de una coalición como Juntos por el Cambio, que es la única fuerza política en condiciones de gobernar el país; un programa de gobierno y un presidente que sea líder, que tenga carácter , que afronte lo que hay que afrontar, como lo hice en Jujuy, como nos toca a los que tenemos gestión, como me tocó ordenar las calles, terminar con los cortes de ruta, que la corrupción esté presa, y poner en marcha desde allí, porque si no ordenamos el país, un país que nos están dejando patas para arriba, no podemos lograr otros objetivos como recuperar la gran clase media, la educación para el trabajo, la relación de la Argentina con el mundo, el combate franco al narco y la inseguridad. Son muchos desafíos que requieren de un trabajo responsable y maduro.

Luis Majul: ¿El hecho de que Macri haya decidido no competir no le quita centralidad a Cristina?

Le quitan un argumento, pero no vamos a comparar a Cristina con Mauricio Macri. Hemos tenido diferencias con Mauricio, pero nada que ver. Cristina es la expresión de un modelo decadente.

Este año, además de un cambio de gobierno, tiene que ser el fin de un ciclo, y eso se logra con votos, y cuando digo Cristina tiene que irse a su casa es para que deje de intervenir en la política, más allá de las situaciones judiciales. La Justicia dirá adonde específicamente tiene que ir, pero ha puesto en marcha un sistema de corrupción que hemos visto todos los argentinos. La política no puede ser refugio de los corruptos y delincuentes, lo único que les importa es la impunidad.

Pablo Rossi: ¿No es prioridad cerrar la grieta sino cambiar un régimen?

La grieta hoy es entre el pueblo argentino que padece todos los días la inflación y los que plantean un modelo de impunidad; entre los que no tienen trabajo y los que generaron un estado paralelo, que usa a los que no tienen trabajo, con planes que no pueden sacar a los pobres de la pobreza. Esa es la grieta que hay que romper.

Creo que es muy importante lo que tenemos los argentinos entre manos, cambio de gobierno y fin de ciclo. Por eso cuidado con votar alternativas que son un salto al vacío, y me refiero a Javier Milei, que es favorecer las chances de que el kirchnerismo siga gobernando”.

La única organización en condiciones de gobernar la República Argentina es Juntos por el Cambio, somos un colectivo que tiene sus más su menos, pero somos la única organización que tiene un programa, líderes, y va a marcar un rumbo para dar vuelta la Argentina.