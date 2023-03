Paro por tiempo indeterminado en las líneas 237, 310 y 670: ¿Pueden dar de baja las concesiones por la interrupción del servicio?

La medida de fuerza, según indicaron desde la empresa que administra las líneas, se debe a un “atraso sistemático en el pago de compensaciones por parte del Estado”. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense intimaron a la firma Metropol a retomar el servicio bajo el apercibimiento de declarar la caducidad de las concesiones.

Mediante un comunicado de prensa, la empresa de transporte público de pasajeros Metropol informó que, “por falta de abastecimiento de combustible, se interrumpirán los servicios de las líneas 237, 310 y 670 a partir del miércoles 29 de marzo y por tiempo indeterminado”. Esto afectará la operación en los partidos de Hurlingham, San Martín y Tres de Febrero, distritos por donde circulan los mencionados colectivos.

“La empresa advirtió a las autoridades que el atraso en el pago de las compensaciones y la no actualización de la estructura de costos desde septiembre del 2022 -con las que el Estado calcula los subsidios- llevaría a que las empresas se viesen imposibilitadas de pagar el suministro de combustible a las empresas petroleras”, remarcaron en el envío de prensa. Asimismo, se aclara que, “por tal motivo, se cortaron drásticamente las entregas necesarias para que circulen las unidades”.

En el comunicado también se informó que, “de no mediar solución inmediata en el pago de las compensaciones adeudadas, se podrán ver afectadas otras líneas de la empresa”. Asimismo, se insta a que el Estado “cancele las deudas y actualice la estructura de costos, de modo de poder retomar los servicios afectados por falta de combustible”.

La respuesta del ministerio de Transporte de la Provincia

Ante la decisión de la firma Metropol de suspender el servicio de las líneas 237, 310 y 670, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, anunció fuertes medidas. En concreto, la cartera intimó al pronto restablecimiento de los recorridos bajo el apercibimiento de declarar la caducidad de las concesiones.

Cabe señalar que, desde el ministerio remarcaron que los pagos para cumplir con el subsidio al transporte de pasajeros se encuentran al día. Además, en los últimos días se oficializaron los nuevos costos que ya forman parte de la liquidación entrante con sus respectivos retroactivos.

“Estamos al día con todo”, explicó el titular de Transporte bonaerense, quien detalló que la medida de fuerza se trata de un conflicto “ajeno a la Provincia y que la Justicia debe resolver”.

Y en ese marco, anunció: “Vamos a intimar al inmediato restablecimiento del servicio bajo apercibimiento de declarar la caducidad de las concesiones. No vamos a dejar que miles de vecinas y vecinos sean víctimas de este tipo de acciones que no tienen sustento en su reclamo. La provincia de Buenos Aires cumple todos los meses para que el sistema de pasajeras y pasajeros no sufra alteraciones”.