La Municipalidad de Escobar profundiza la campaña de prevención de Dengue

Con el fin de fortalecer la campaña de prevención de Dengue, la Municipalidad de Escobar realizará un monitoreo epidemiológico territorial para detectar la presencia del mosquito Aedes aegypti y llevará adelante operativos en los barrios de todas las localidades.

En este sentido, autoridades del área de Salud, junto con los coordinadores y coordinadoras de las Unidades de Gestión Comunitaria, organizarán la distribución de las ovitrampas, profundizarán la campaña pública de descacharreo y continuarán con las medidas para la concientización y prevención del dengue.

Los síntomas del Dengue son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes indicadores, dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías. Ante la presencia de estos síntomas se debe acudir al centro de salud más cercano para obtener el diagnóstico y de ser necesario coordinar un análisis en las Unidades de Diagnóstico Precoz.

Medidas para prevenir el Dengue

Eliminar recipientes que junten agua y vaciar periódicamente los que no pueden tirarse; evitar que se acumule agua en las cubiertas; poner boca abajo cualquier recipiente que no se use o eliminarlo; y tapar los tanques de agua.

Para evitar las picaduras, se recomienda usar repelentes de insectos que contengan el ingrediente “deet”, ya que son los más eficaces. También usar espirales, pastillas o aparatos con líquidos permanentes; y colocar mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de las ventanas.