Ezequiel Pazos – Día Mundial del Agua: “Es algo que sigue siendo una deuda pendiente en José C. Paz”

En José C. Paz la falta de provisión de agua potable es un problema generalizado. Los tanques de los barrios no dan abasto, las perforaciones tienen que ser cada vez más profundas porque las napas están bajas, y en muchos barrios los basurales a cielo abierto contaminan el agua que los vecinos van a consumir después.

A esta situación, el 21 de marzo se produjo la rotura de un caño maestro que alimenta la red de agua corriente ubicado en Fragata Sarmiento y Wilde, provocando inundación en las calles del barrio Arricau.

Consultado al respecto Ezequiel Pazos, expresó “En José C. Paz, según los datos del censo 2022 apenas el 17% de las viviendas tiene agua de red (aunque sabemos que lamentablemente son muchas menos casas las que no tienen agua corriente). Esta problemática no distingue barrios ni clases sociales en nuestro distrito. La falta de agua es un denominador para todos los paceños, así como la falta de inversión de años y años de las empresas y los gobiernos.”

Cada 22 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día del Agua con el objetivo de concientizar sobre la crisis que padecemos con el recurso hídrico. Por eso queremos tomarnos un momento para reflexionar sobre la importancia del agua, de hacer las inversiones que sean necesarias porque la gente ya no puede seguir viviendo así”, sentenció Pazos.