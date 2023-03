Morales lanzó su candidatura: “La política debe dejar de ser el refugio de los corruptos”

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, lanzó su candidatura a la presidencia de la Nación.

Con un gran acto realizado en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo

Morales reunió a dirigentes y militantes del radicalismo, ante los que sintetizó los desafíos que le esperan a la Argentina en función de lo que está dejando el kirchnerismo, y señaló las líneas directrices de cómo dar vuelta la situación.

“La convocatoria a ese acto nos excedió y les agradezco. Lo que tenemos por delante se merece ese esfuerzo, porque ayer, por ejemplon, nos golpeamos con un dato duro, 6,6 por ciento de inflación. Nos están dejando un país patas para arriba”, lanzó Morales.

“Una inflación que genera pobres todos los días. Un Estado paralelo que corta rutas y calles y nos hace imposible la vida. El país está patas para arriba cuando el narco anda a sus anchas. Y tenemos un Estado patas para arriba con el peor presidente de la historia”, sentenció.

El jujeño consideró que “los valores están patas para arriba cuando la agenda del

gobierno es la agenda de la impunidad, y ahí está el presidente yendo a visitar a Milagro Sala, la exponente de la matriz de corrupción del kirchnerismo para demostrarlo”.

“Esta situación nos convoca porque el desafío no es solo cambiar el gobierno, es terminar un ciclo y que Cristina se vaya a su casa”, continuó. Y añadió: “Lo que nos convoca es el desafío de dar vuelta está situación. Nuestro objetivo es transformar la Argentina”.

“¿Cuáles son los desafíos de hoy?”, preguntó el precandidato presidencial del radicalismo. Y respondió: “Uno de los más importantes es cómo nos paramos frente a un mundo que ha cambiado, que demanda alimentos, energía y minerales críticos para la transición energética. Ahí está la República Argentina, que tiene todo para darle al mundo”.

”Para atender esas demandas tenemos que cambiar de gobierno, tener un presidente que tenga carácter, liderazgo, en el marco de un

colectivo. Tenemos que restablecer el orden. Tenemos que restablecer las condiciones de respeto”, aseveró.

Para el titular del UCR, “otro desafío es recuperar la gran clase media argentina, lo que pone en debate las políticas asistencialistas”. “Los planes sociales no han sacado a los pobres de la pobreza, lo que los saca es el trabajo”, declaró.

“Por eso, además de arreglar la macro vamos a implementar un plan productivo. Vamos a impulsar un modelo exportador que genere más trabajo”, propuso. “Habrá nuevas leyes para micro y pequeñas empresas, sacarles el pie del Estado de la cabeza y permitir que haya más trabajo”, sostuvo, y comparó: “Imaginen, 700 mil millones de pesos manejaron las organizaciones sociales el año pasado, imaginen 500 mil millones de pesos en planes para incentivar la producción y el trabajo”.

“Tenemos que tener una política dura para combatir el narcotráfico. Apenas asuma me voy a hacer cargo de la situación de Rosario. Le dijimos al presidente que convoque al comité de crisis, y ahí los tienen echándose la culpa entre el gobierno nacional y provincial”, agregó Gerardo Morales.

“Estos desafíos requieren Estado presente, fuerte y eficiente. Presente en seguridad, salud y educación. Y la educación es un principio liminar de la Unión Cívica Radical, porque la educación es garantía de igualdad”.

“Somos el radicalismo de 2023. No somos sólo un partido parlamentario, gobernamos 3 provincias y más de 400 municipios. Somos un partido de gestión y con una agenda moderna”, enfatizó.

“Al gobierno le decimos que dejen de macanear. Hay que transformar la política, terminar con los fueros, terminar con las reelecciones indefinidas, terminar con indultos para corruptos y femicidas. La política debe dejar de ser el refugio de los corruptos. Nosotros somos el partido de los derechos”, exclamó Morales. “La gente nos dice ’no se peleen’. Tenemos que consolidar Juntos por el Cambio, y nosotros somos la energía de Juntos por el Cambio, le aportamos federalismo y visión real porque en cada lugar del país hay un comité”, amplió.

“Estoy acá porque quiero ser presidente de los argentinos, y me animo porque formo parte de un gran partido. Me animo también

porque en Jujuy lo hicimos. Porque metimos presa la corrupción y porque no estoy dispuesto a aceptar que el kirchnerismo nos quiebre el espíritu y nos diga que somos un país inviable”, afirmó. Y cerró: “Demos vuelta a la Argentina”.

Entre otros, participaron del acto Mario Negri, Julio Cobos, Rodolfo Suárez, Martín Lousteau, Gustavo Valdes, Gustavo Posse, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Toti Flores, Alfredo Cornejo, Miguel Basse, Angel Rozas, Ricardo Gil Lavedra, Silvia Vázquez, Roxana Reyes, Inés Brizuela y Doria, Emiliano Yacobitti,

Pablo Dominichini, Facundo Suárez Lastra, Mario Fiad, Carlos Sadir, Marcelo Stubrin, Ramón Mestre, Maxi Ferraro, Martín Berhongaray, Ricardo Buryaile, Roberto Sánchez, María Luisa Storani, Juan Pedro Tunessi, Natalia Neme y Walter Carusso.