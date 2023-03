“Desendeudamos el distrito”, dijo Mario Ishii al inaugurar las sesiones ordinarias en José C. Paz

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, encabezó la apertura a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del municipio, con un discurso donde repasó los trabajos de infraestructura y programas llevados adelante en los últimos años de gestión en el distrito y adelantó las obras que se esperan para este 2023.

En el acto llevado a cabo en la sede del poder legislativo local, en el centro de la ciudad de José C. Paz, Ishii estuvo acompañado por Roque Caggiano, presidente del Concejo Deliberante, y el secretario del cuerpo, Adrián Secchi. “Esta es la última apertura de sesiones ordinarias de mi mandato, no sé si voy a ser candidato nuevamente”, comenzó su discurso Ishii, apuntando a la posibilidad de presentarse en las elecciones venideras.

Asimismo, el intendente destacó logros presupuestarios del municipio, al remarcar que “en el año 1999 teníamos un presupuesto de 14 millones, este año el presupuesto es de más de 20 mil millones de pesos, hemos crecido considerablemente”. “José C. Paz ya no es el distrito más vulnerable de la región”, dijo Ishii, mencionando que “hoy el patrimonio del municipio asciende a 54 mil millones, jamás hubiésemos esperado tener tanto”. Continuando con el desglose sobre el presupuesto municipal, el jefe comunal manifestó que “2022 fue el primer año en que el municipio tuvo superávit”. “Desendeudamos el distrito, tenemos una economía saneada”, enfatizó Ishii.

El intendente se tomó un tiempo especial para mencionar actividades relacionadas con la educación: “Somos el distrito que más obras de educación hizo en el país, hoy tenemos 168 escuelas, cuando llegamos había solo 10”. “Por eso, la UNESCO ha elegido a José C. Paz como ‘ciudad del aprendizaje’, porque fuimos los que más hemos hecho por la educación en los últimos años”, manifestó el dirigente. “Estamos construyendo un hogar para niños de primara infancia, para niños de pocos meses hasta 2 años, lo que permitirá a padres y madres dejar a sus hijos e ir a trabajar, dejándolos bien cuidados por el personal capacitado del municipio”, anunció Ishii, a la vez que manifestó que el municipio “está construyendo la facultad de ciencia, tecnología y robótica”, que se sumará a las 3 universidades ya existentes en el partido. “Consideramos que a través de la educación de los chicos, el municipio sale hacia adelante”, resumió el mandatario.

“Con la ayuda del gobierno nacional y provincial, y el compromiso asumido por el gobernador Kicillof, vamos a seguir con las obras de pavimentación”, expresó Ishii al referirse a la obra pública, afirmando que, para el corriente año 2023, “esperamos llegar a las mil cuadras de asfalto y doscientas de hormigón”, a la vez que afirmó que ya comenzaron las obras cloacales en distintas zonas del municipio. Asimismo, el funcionario se refirió la seguridad, al mencionar que “en todos lados hay problemas de seguridad, y José C. Paz no es distinto, pero el distrito ha bajado las cifras comparadas con los municipios cercanos. Tenemos los índices más bajos de la región”

Finalizando, el intendente volvió a referirse al futuro periodo eleccionario: “no sé si voy a presentarme en las próximas elecciones, pero de lo que no tengo dudas es de que José C. Paz saldrá adelante”. “No puedo pensar en las elecciones todavía, no tengo decidido candidatearme, ya que mi salud es un impedimento. Hoy por hoy mi cuerpo no me da para otra candidatura más”, concluyó Ishii.