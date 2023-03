Roberto Cachanosky junto a Gastón di Castelnuovo en ituzaingó

Ayer por la tarde, el reconocido economista Roberto Cachanosky se presentó en Ituzaingó y fue acompañado por el candidato a intendente por Juntos en ese mismo distrito, Gastón di Castelnuovo.

El encuentro, denominado “Situación económica actual y perspectivas”, se realizó en el marco de un ciclo de charlas propuestas por el Instituto República en el distrito. La disertación reunió a numerosos asistentes, entre los que encontraron presentes los concejales de Juntos en Ituzaingó, Myriam Ciorciano, Agustina de la Iglesia, y Mariano Steininger; la representante de “Más valores” a nivel local, Paola Campana; el director regional del Instituto República en Ituzaingó, Claudio De Simone; y el concejal de Morón, Leandro Ugartemendía, entre otros.

Durante su exposición, Cachanosky ofreció un análisis detallado de las principales variables económicas y políticas que atraviesa el país.

En primer lugar, se refirió a la compleja situación que atraviesa Argentina, señalando la persistencia de una alta inflación, un déficit fiscal crónico y una importante caída en la inversión y el empleo. En este sentido, destacó la necesidad de abordar estas problemáticas de forma integral y sostenible, a través de decisiones firmes cambiando políticas públicas, haciendo reformas impositivas y laborales que fomenten la inversión, reduzcan el gasto público y promuevan la estabilidad macroeconómica.

“Los cambios que proponemos son de verdad, con fundamentos. Y no se ven de un día para el otro. Lleva años transformar la realidad, quizás más tiempo que un mandato. Por eso le pedimos a los vecinos que nos acompañen, pero también que tengan paciencia para que esos cambios lleguen y no vuelvan los mercaderes de la pobreza, con sus soluciones mágicas y sus luchas imaginarias a seguir arruinándonos la vida. Porque traen pobreza de la que luego viven, inseguridad que no sólo justifican sino que además profundizan cada vez que son gobierno, obras que nunca llegan y escuelas y hospitales que se caen a pedazos”, comentó di Castelnuovo.

Asimismo, Cachanosky hizo hincapié en la importancia de fortalecer las instituciones políticas y jurídicas para consolidar un marco de respeto a las leyes y garantías individuales. En este punto, destacó la necesidad de que la sociedad entienda que es un camino complejo y tiene que estar dispuesta a acompañar aunque los resultados logren verse a mediano o largo plazo. “Ese es uno de los mayores desafíos que deberá atravesar quien tome las riendas el 2024”, señaló.

“Comparto lo que menciona Roberto, es una de las cosas que nosotros conversamos a diario con los vecinos. La situación es cada vez más preocupante y la única manera de salir adelante es cambiar de una buena vez y gobernar para resolverle los problemas reales a los vecinos”, concluyó Gastón di Castelnuovo, promediando el cierre del evento.