Arde la interna de Juntos por el Cambio: Morales dijo que Macri busca “debilitar al radicalismo y a mi candidatura presidencial”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, habló con Nacho Girón en la mañana de CNN. Aquí lo más relevante de esa entrevista.

¿Se lanza a mediados de este mes, qué tiene preparado para ese lanzamiento presidencial?

Estaremos el 15 de marzo en el Gran Rex, con la presentación -de su candidatura- y un mensaje con el acompañamiento de muchos dirigentes del partido de todo el país. Estamos convencidos que es el momento del radicalismo, de que el radicalismo gobierne el país de la mano de Juntos por el Cambio. Tenemos un partido muy fuerte, más del 70% de los candidatos con mayores expectativas en todo el territorio del país son de la UCR. El radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio y estamos dispuestos a dar la pelea electoral en las PASO.

Obviamente, también estamos trabajando muy bien en el programa de gobierno con las otras fuerzas políticas. Nos llevamos muy bien con Horacio, Patricia, Lilita Carrió, con quien venimos también coincidiendo mucho en todo lo que son los ejes temáticos, con Miguel Pichetto también.

El radicalismo va a tener un congreso programático en el mes de abril, en Córdoba, donde vamos a ajustar aquellos temas donde eventualmente podemos tener algunas diferencias. A esta altura tenemos casi un programa de gobierno, lo que no tuvimos en 2015.

Los integrantes del PRO hablan como si nos hay duda que ellos van a gobernar. ¿Cómo lo ve usted?

Mi lanzamiento busca romper esa lógica, la lógica del 2015. Las cosas han cambiado, el país conoce no solo a Juntos por el Cambio gobernando, sino también al PRO gobernando, como conoce al radicalismo, un radicalismo que no es solo un partido parlamentario, ya que gobernamos 3 provincias, más de 400 municipios, y lo hacemos bien con una agenda moderna.

Mi lanzamiento, y la participación mayoritaria de más del 80% de los referentes de todo el país, tiene que ver con esto, con que no vamos a ser furgón de cola, vamos a formar parte de la coalición de gobierno. No estamos de acuerdo con esta idea del PRO de repartirse el gobierno nacional o la Ciudad de Buenos Aires, es una idea no ajustada a los tiempos políticos que estamos viviendo.

En mi opinión tenemos el mejor candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, Martín Lousteau, que va a ser el próximo jefe de Gobierno. Luego, lo que pasó en La Pampa, donde ganó el radicalismo; y en esta última elección de Trelew los dos candidatos eran radicales, el padrón era de 7000 afiliados con interna cerrada, 6000 afiliados radicales y 1000 del PRO. Cuando está unido el radicalismo no hay obstáculos en lo territorial, en el aporte. Obviamente, el radicalismo no puede gobernar solo el país, eso es en el marco de Juntos por el Cambio. Tenemos un buen diálogo, pero también un pensamiento claro y propio.

Si no gana las PASO, ¿estaría dispuesto a acompañar como vicepresidente?

Yo soy candidato a presidente, hay mucha espuma, pero nadie es ‘guau’ acá, nadie ganó todo. La gente todavía no ha definido, hay mucha operación, muchas encuestas que van para acá, para allá, voceros que dicen una cosa y otra. Yo le digo a la militancia y a los equipos técnicos que no se dejen embrollar con la espuma, hay que trabajar, enfocarnos. Tenemos territorialidad, fortaleza y el radicalismo va a ser un actor central, y yo quiero ser el próximo presidente de los argentinos. Estoy decidido personalmente, estamos decididos colectivamente a transformar el país, a recuperar la gran clase media argentina a partir de la cultura del esfuerzo y el trabajo. Los planes no han sacado a los pobres de la pobreza, lo único que los saca es el trabajo, y por eso de la mano del plan macro vamos a tener un plan productivista y desarrollista para el país que cambie circunstancialmente y estructuralmente las condiciones de la economía en las micro, en las pequeñas empresas, las pymes, y las economías regionales.

¿Ese programa es de Juntos por el Cambio, o suyo, o del radicalismo, y qué hacemos con el valor del dólar, con el canje de deuda que anunció Massa?

Nos están dejando cada vez más complicada la situación pero no le tenemos miedo. Hay compromisos que va a ser imposible pagar, va a haber que reprogramar, inclusive en la discusión con el FMI hasta que podamos ordenar y poner en marcha un plan, que va a tener programa financiero, monetario, una política de tipo de cambio diferente, que va a impulsar un modelo exportador.

Son buenas señales ahora para el mercado, pero es postergar soluciones de problemas que va haber que adoptar cuando nos hagamos cargo del gobierno. No vamos a apostar a que todo explote (…), tenemos responsabilidad pero va a haber temas que rediscutir obviamente. Hay mucho por hacer y lo vamos a hacer. El concepto es restablecer el orden, orden en la economía y en la vida cotidiana de la gente, y para eso necesitamos un presidente que tenga carácter, experiencia, capacidad de gestión y un programa de gobierno.

¿Con quién se imagina compartiendo fórmula, con Bullrich o con Larreta?

Me llevo muy bien con ambos, tenemos más coincidencias con Horacio y Lilita, en cuanto en que en nuestra opinión la coalición tiene que pararse al centro, tiene que terminar con la disputa de los extremos y apostar al diálogo, diálogo para construir, no para que te lleven puesto.

El otro día en Mendoza hubo una foto de dirigentes importantes del radicalismo con Patricia Bullrich y usted no estuvo…

Yo no iba a estar en esa foto, sabía que se había armado delicadamente, así que no iba a romper esa cosa que han hecho Mauricio y Patricia, que han invitado correligionarios. Nosotros no somos responsables de la disputa entre Patricia y Horacio, eso es consecuencia de la crisis de liderazgo que provocó en el PRO Mauricio Macri al retirarse, o no, eso no lo sé.

Todo lo que pueda hacer Mauricio para debilitar al radicalismo y a mi candidatura presidencial lo va a hacer, así que no me extraña y no me corto las venas. Yo voy a ser candidato a presidente, y lo ideal es que algunos que son funcionales no se presten, tenemos que consolidar la unidad de la UCR, y el próximo presidente es radical.