Jaime Méndez cargó contra el gobierno nacional: “Se dicen populares y no hacen más que faltarle el respeto a los más necesitados”

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, dio por inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con, tal vez, su discurso más duro y confrontativo. Críticas a los gobiernos nacional y provincial por la situación del narcotráfico.

La jornada comenzó con el jefe comunal entregándole flores a las concejalas del cuerpo por el Día Internacional de la Mujer, y posteriormente solicitó un minuto de aplausos en homenaje a Guillermo Sánchez, presidente del cuerpo fallecido el pasado 10 de noviembre, al que adhirieron todos los presentes. Asimismo, Méndez reconoció a los veteranos de la guerra de Malvinas y agradeció la donación de objetos vinculados al conflicto bélico por parte de la Agrupación 2 de Abril.

“Nuestro país se empeña en agravar su crisis, por más que el presidente -Alberto Fernández- nos quiere convencer de que estamos sustancialmente mejor. El 42 por ciento de pobres y el 11 por ciento de indigencia, revelan una realidad que no podemos desconocer”, afirmó.

“Las preocupaciones y prioridades fundamentales de la gestión tienen que ver con la salud, la seguridad, la educación y el trabajo, independientemente de la mayor o menor competencia o capacidad de actuar como Municipio”, señaló Méndez, y agregó: “Son muchos y variados los proyectos que tenemos para transmitir”.

En materia de salud, el alcalde destacó “la mayor migración del sistema privado al público”. “Cada vez son más los vecinos que necesitan un buen sistema y nos hacemos cargo de esa responsabilidad. Hay 3 hospitales y 19 centros, todos municipales”, remarcó.

En materia de seguridad, Jaime Méndez aseguró que “se redujo el delito en San Miguel en un 65 por ciento”. “Esto nos alienta a seguir mejorando el servicio que prestamos, así como la confianza de los vecinos, que participan”, señaló y recordó la importancia del programa “Ojos en alerta”, que ya es implementado en otros distritos del país.

Aquí, fue cuando más criticó a los gobiernos nacional y provincial. “Que el presidente y el gobernador -Axel Kicillof- no hayan dicho una sola palabra del tema narcotráfico, explica los resultados que se han obtenido en la materia durante todos estos años”, lanzó. “No hablan del tema, en el mejor de los casos no les importa”, agregó.

“Lo peor es que se dicen y proclaman populares, y sus todas sus políticas no hacen más que faltarle el respeto a los más necesitados”, dijo. “En todas las aperturas anteriores hablé del tema y reclamé que se reforzaran las medidas, con una ingenua esperanza que se hiciera algo. Hoy ya no hay tiempo ni ánimo, sabiendo que no hay respuesta. Esperaremos que pase rápido el año y que con dirigentes más comprometidos empecemos a combatirlo”, añadió.

A su vez, el jefe comunal enumeró una importante cantidad de obras de cloacas y asfalto en distintos barrios del distrito, y realizó un anuncio. “A partir de este año se dejará de pagar la Tasa de Habilitación”, afirmó.

Más tarde, en rueda de prensa, Méndez manifestó: “Le contamos a nuestros vecinos las preocupaciones, los proyectos y desafíos”. “Después de muchos avances que hemos tenido con los comerciantes, para ayudarlos a crecer y atenuar los efectos nocivos de la pandemia, ahora damos un paso más, que es directamente no cobrar Tasa de Habilitación, para invitarlos a venir a invertir a San Miguel”, dijo Méndez.

“No me animo a hacer una comparación con otros discursos para decir si fue el más crítico, pero es una oportunidad para dejar en claro nuestra posición en temas puntuales como la seguridad o el narcotráfico. Si no lo decimos en estas ocasiones, no estaríamos luchando verdaderamente”, afirmó.

Finalmente, el alcalde dejó abierta la posibilidad de postularse para la reelección. “Es una posibilidad, no está definido todavía, veremos más cerca del momento”, concluyó.