San Fernando tramitó certificados médicos oficiales en articulación con la Agencia Nacional de Discapacidad

En un trabajo articulado entre el Municipio de San Fernando y la Agencia Nacional de Discapacidad se tramitaron los certificados médicos obligatorios de más de 400 vecinas y vecinos con discapacidad para que puedan ejercer su derecho a percibir una pensión no contributiva.

Al respecto, el secretario de Deporte Carlos Traverso, en compañía del secretario de Salud municipal, Marcelo Campos, destacó: “Hoy es un día muy importante para las vecinas y vecinos de San Fernando. Estamos desarrollando un operativo junto a la Agencia Nacional de Discapacidad trabajado durante todo el verano. Más de 400 vecinas y vecinos se acercaron al Polideportivo 8 a realizar el trámite del Certificado Médico Oficial, que les permite tener una pensión contributiva, lo que hace tiempo muchísimas personas anhelaban y necesitaban para poder desarrollarse. Este trabajo articulado entre Municipio y Nación hoy se ve reflejado acá en la cantidad de vecinos que se acercaron. Como siempre nos pide el intendente Andreotti, este gran operativo conjunto se hace para ofrecerle a la gente una mejor calidad de vida”.

El coordinador del área de Discapacidad del Municipio, Lisandro Kolodny, quien estuvo con la subsecretaria de Deportes, Ana Aused, agregó: “Trabajamos articuladamente con la Agencia Nacional de Discapacidad para que más de 400 vecinos de San Fernando realicen el Certificado Médico Oficial, fundamental para que puedan acceder a una pensión no contributiva. Esto es un cambio de paradigma, con la idea de simplificar los trámites para que nuestros vecinos accedan a su derecho de la pensión no contributiva sin necesidad que la gente traiga toda la documentación, porque acá se le facilita fotocopiadora. El objetivo es que a lo largo de este semestre, las vecinas y vecinos que lo necesiten puedan acceder a este derecho”. “En el día de hoy, son casi 450 personas citadas, y debido al éxito de la jornada estamos evaluando la posibilidad de hacer una nueva porque muchos vecinos que no estaban en el listado están llegando y los atendemos. Toda la gente será citada”, finalizó.

También estuvo presente Paula Martínez, directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien expresó: “Vinimos acá para hacer los certificados médicos obligatorios en un trabajo en conjunto del Estado Nacional junto a los médicos de San Fernando. El Certificado Médico Oficial es requisito excluyente para la pensión no contributiva; entre la pandemia y la gestión anterior que no avanzó con las pensiones, teníamos 80.000 trámites pendientes de personas altamente vulnerabilizadas y con difíciles condiciones de salud que necesitan de la presencia del Estado y del Municipio, y acá estamos recogiendo documentación”. “El Municipio llamó una a una a todas las personas. Fue un trabajo enorme para que todas tengan su pensión por derecho preexistente, no por un regalo del Estado. Nosotros como gobierno nacional trabajamos para acercarnos a ellos, y no lo podríamos haber hecho sin el acompañamiento del Municipio de San Fernando”, cerró.