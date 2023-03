Morales: “Nos une la convicción de la transformación de la Argentina y el compromiso de poner de pie al pueblo”

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, participó este jueves 2 del cierre de campaña de Federico Massoni, precandidato a intendente de Trelew por la lista “Elegí Trelew”, en la interna local de Juntos por el Cambio que se realizará el próximo domingo, 5 de marzo, como previa de los comicios municipales del próximo 16 de abril.

Durante su discurso Morales expresó: “Es un gusto estar aquí con el calor de tanta militancia, con tantos vecinos y vecinas con los que seguramente este domingo vamos a empezar a transitar el camino del cambio en Trelew, con Federico Massoni como el próximo intendente”.

“Está elección va a definir un camino, y por eso es muy importante para Trelew, para Chubut pero también para toda la República Argentina. Venimos a reafirmar este esfuerzo que ustedes hacen, como hacen tantos otros en todo el país, para transitar hacia el cambio que necesita la República Argentina”.

“Algunos habrán escuchado al presidente en su lamentable intervención en la Apertura de Sesiones, una intervención que da vergüenza como argentinos, con foco en dedicarse a profundizar una división que no le sirve al pueblo y a reafirmar un camino equivocado. Un presidente que se aprovechó de la presencia de miembros de la Corte para atacarlos en lo que es el acto democrático institucional más importante, como es la apertura del periodo de sesiones ordinarias”, dijo el radical.

“Pero además el presidente nos habló de una Argentina irreal, de un país que no tiene nada que ver con la situación que padecen millones de argentinos, con una inflación que mes a mes se va comiendo el poder adquisitivo de los salarios y generando más pobres”, agregó, y planteó: “No hay mejor cosa para encarar una gestión que poner los pies sobre la tierra, y eso le pedimos que haga el presidente”.

El presidente de la UCR, continuó: “Tenemos una gran expectativa de que haya un cambio, por eso hoy les pido que este esfuerzo que estamos haciendo en Trelew, lo hagamos también cuando tengamos la elección provincial y la nacional. El país se merece a Juntos por el Cambio gobernando”.

“Juntos por el Cambio es la única fuerza en condiciones de gobernar el país, no esos saltos al vacío, que con mensajes de la anti política se aprovechan de la bronca de nuestra gente, de nuestros jóvenes, que no ven un futuro, un horizonte. Es a ellos, es a nuestro pueblo a quienes nos debemos, y le vamos a dar al pueblo argentino un programa de gobierno, como no tuvimos en 2015. Estamos trabajando con mucha responsabilidad y vamos a llegar y gobernar. Nos une la convicción de la transformación de la República Argentina, el compromiso de poner de pie al pueblo nuevamente”, añadió.

“Desde el radicalismo estamos decididos a aportar de la mejor manera a la construcción de esa gran transformación. Somos un partido de gestión. Gobernamos en más de 400 municipios, gobernamos 3 provincias y lo hacemos bien. Resolvemos los problemas del presente y nos proyectamos al futuro, y ese es el desafío que también tenemos aquí en Trelew, en Chubut y en la República Argentina. Nadie nos va a decir que somos un país inviable”, aseveró el gobernador de Jujuy.

“Es mucho lo que se puede hacer en nuestro país y en cada provincia. La riqueza que anida en cada región, en cada territorio, en cada provincia, tiene que ver con la potencia y la energía de nuestro pueblo, que nunca se arrodilló, que siempre está de pie, que tiene la inteligencia y la cultura del esfuerzo y el trabajo para superarse”, exclamó.

“Estamos convencidos que los desafíos de la Argentina actual tienen que ver con recuperar la gran clase media argentina, lo que pone en debate el fracaso de las políticas asistencialistas, de los planes sociales que no han sacado a los pobres de la pobreza. Lo único que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo”, opinó Morales, y subrayó: “Por eso de la misma dimensión de un programa macroeconómico que baje la inflación, que ordene las cuentas y restablecer el orden, tiene que haber un programa transformador productivo que genere trabajo para el pueblo argentino”.

“De la mano de ese desafío, el segundo es iniciar una gran transformación educativa. El bachiller y el comercial no alcanzan, las familias y los chicos nos piden oficios desde cuarto y quinto año, la educación universitaria no es ya hoy la única clave del ascenso social, sino también los últimos años del secundario y la educación terciaria. La educación nos hace libres”, completó.

“Somos un partido con una agenda moderna, que cree en las transformaciones, somos un partido de gestión y somos el partido que va a aportar a Juntos por el Cambio y que quiere gobernar la República Argentina”, afirmó el titular del radicalismo.

Y cerró: “Por eso el domingo es tan importante, nos están viendo de todo el país, y tenemos que ganar este domingo porque así vamos a abrir el camino para que gobiernen Damián Biss y Gustavo Menna dos buenas personas, dos personas decentes. Y porque así desde Chubut, desde la Pampa, desde el desafío del sur, del norte, de las provincias más grandes de la República Argentina, vamos a hacer todo el esfuerzo para que el Frente de Todos se vaya. El kirchnerismo debe comprender que ha cumplido un ciclo, y se lo vamos a hacer saber desde el mes de octubre, porque vamos a ganar y transformar Trelew, Chubut y la República Argentina”.

Junto a Gerardo Morales, participaron del acto la diputada nacional y referente del Gen-Polo Social, Margarita Stolbizer; el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Emiliano Yacobitti; el titular del radicalismo de Chubut, el intendente de Rawson, Damián Biss; así como los integrantes de la lista de candidatos a concejales que acompañarán a Federico Massoni en la elección del domingo, los titulares Rubén Cáceres, Liliana Méndez, Diego Rechene, Luciana Alba Huth, Miguel Ramos y Celia Greczylo; y los suplentes, Claudio Caucigh, Ana María Vallejo, Néstor Pogorzelski y Sonia Henríquez.