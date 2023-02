¿Lionel Messi quiere echar a Laporta para volver a Barcelona?

La carrera de Messi está cerca de terminar. ¿Pero podría volver al Barcelona? Pues hay una opción bastante polémica que se rumoreó recientemente. Te la contamos.

Lionel Messi y Laporta: Todo sobre el reciente conflicto

En pleno 2023, el mundo del fútbol está atravesando su mejor momento. Después de la espectacular copa del mundo de Qatar, que ganó la Argentina, cada vez más personas empezaron a realizar apuestas de bonos con depósito en las principales ligas del planeta, como la de España, Inglaterra o Francia.

Respecto a esta última, tiene a un candidato importante, el PSG de Lionel Messi, cuyo futuro todavía no está demasiado claro. ¿La razón? Pues se asomaba la posibilidad de un eventual regreso al Barcelona. Aunque claro, para que esto termine ocurriendo tienen que darse algunas condiciones particulares.

Esto es algo que ha revelado Matías Messi, hermano de Lionel Messi, que indicó que “no volverían al Barcelona”, en unas declaraciones que hizo en un canal de Twitch. No obstante, aclaró que la posibilidad de hacerlo sería “realizando una limpieza”, que implica echar a Joan Laporta, actual presidente del club blaugrana.

El hermano de Messi lo calificó como un “desagradecido”, ya que no supo valorar todo lo que el rosarino le dio al Barcelona. Incluso, llegó a mencionar que este club se empezó a hacer conocido por Messi. Además, indicó que se sintió “traicionado”, ya que en el club son “traidores”, puesto que no lo valoraron, como a Ronaldinho.

Si bien el hermano de Messi se ha mostrado arrepentido de estas declaraciones y Lionel Messi no afirmó ni desmintió estas opiniones, está claro que la relación entre Messi y el cuadro culé está rota. Un regreso no parece imposible, pero la realidad es que su salida de esta institución no fue en la mejor de las condiciones.

La presidencia de Laporta y el conflicto con Messi: Las opciones en su futuro

Entonces, ¿por qué Lionel Messi se fue del Barcelona? Pues esto ocurrió tras la llegada de Joan Laporta, el presidente que había gestionado el histórico proceso de Pep Guardiola, que volvía a arribar a la directiva del cuadro blaugrana. No obstante, y contra todo pronóstico, Laporta no pudo garantizar la continuidad de Messi.

El presidente del equipo aseguró que Messi “quería quedarse”, pero que la dirigencia anterior dejó el club de una forma horrorosa en términos económicos. Por este motivo, las expectativas económicas de Messi no podían ser cumplidas, dado que no contaban con el margen salarial para encarar la siguiente temporada según el fair play financiero.

El problema es que, después de esto, se realizaron fichajes millonarios, algo que parece que cayó mal al jugador de Argentina. Por este motivo, la relación con Laporta, si bien tras su salida no parecía ser demasiado mala, fue ensuciándose con el correr de los meses, razón por la cual no parece posible un regreso.

¿Las posibilidades si abandona el PSG? Pues parece que sería en la MLS, Newell’s o incluso otra liga de Europa, como Italia o Inglaterra. Pero, por el momento, Messi no volverá al Barcelona.