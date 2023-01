Valenzuela junto a Morales: “Es muy importante para el cambio nacional que ganemos la provincia de Buenos Aires”

El jefe comunal tresfebrerense conversó con el gobernador de Jujuy sobre desarrollo económico y el potencial de las energías renovables en Buenos Aires y todo el país.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, mantuvo una charla con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acerca de las posibilidades que tiene la Argentina en energía y sustentabilidad. El mandatario del norte argentino le narró la interesante experiencia que está desarrollando con el litio, insumo base para los motores eléctricos, y las grandes posibilidades que abren las energías renovables, como la solar y la eólica. Valenzuela le comentó la experiencia de la ordenanza municipal que descuenta impuestos para quienes hacen mejoras ambientales, como con la colocación de paneles solares para ser energéticamente sustentables.

En un plano más político, se conversó sobre los desafíos del conurbano bonaerense y de la positiva relación que tiene el jefe comunal con sus pares radicales de la Provincia. “Tenemos algo en común y son las ganas de transformar la Argentina. Debemos seguir por el camino de potenciar la innovación y el trabajo. Gerardo supo consolidar la democracia en su provincia frente a las tendencias autoritarias y está desarrollando un modelo productivo sustentable”, destacó Valenzuela.

Sobre la reunión, el mandatario bonaerense comentó: “Nuestro objetivo es crear trabajo e inversión. Por eso pusimos habilitaciones gratuitas y bajamos las tasas. El crecimiento del país va a venir por ese lado y por el federalismo, que hoy en día no se está respetando la Constitución en cuanto a la coparticipación”. Y agregó: “Vamos a trabajar como socios que somos dentro de Juntos por el Cambio, porque no hay cambio nacional si no se gana la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Morales expresó: “Nos reunimos para conversar sobre la situación actual del conurbano bonaerense y la necesidad de tener un plan para su desarrollo”. Y enfatizó: “Sigamos trabajando por la transformación y el crecimiento de Tres de Febrero, la provincia de Buenos Aires y todo el país”.

En Tres de Febrero, Valenzuela está llevando políticas que potencian las industrias locales y que mejoran la calidad de vida de las familias del distrito. Entre ellas, se destacan la baja de tasas, las habilitaciones gratuitas y la posibilidad que tienen las industrias para su desarrollo sustentable con créditos fiscales que otorga la Municipalidad para quienes realicen proyectos de mejora ambiental.