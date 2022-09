Selci y Kreplak inauguraron el nuevo centro de atención primaria de la salud de Villa Club

Está ubicado en la intersección de las calles Paso Morales y Los Patos. Es el segundo centro de salud que se inaugura en menos de un año.

El intendente de Hurlingham, Damián Selci, junto al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, inauguraron este jueves un nuevo centro de atención primaria de la salud. El mismo está ubicado entre las calles Paso Morales y Los Patos, en el barrio Villa Club.

“Este es el segundo centro de salud que inauguramos en menos de un año en el distrito, y viene a responder a una demanda histórica del barrio, que antes se encontraba alejado del resto de los espacios de atención primaria que ya existen, dificultando el acceso a una atención de calidad y proximidad”, remarcó Selci.

A su vez, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y agregó que desde su gestión “estamos saldando una deuda prioritaria con la comunidad para cuidar cada día mejor de la salud de nuestros vecinos”. “Seguimos llevando un Estado presente y protector a cada rincón de Hurlingham con más obras”, señaló.

Este nuevo centro de atención primaria de la salud cuenta con una superficie cubierta de casi 400 metro cuadrados, 3 consultorios multiuso, uno de Odontología, otro de Ginecología, y otro e Enfermería; vacunatorio; farmacia; Salón de Usos Múltiples; cocina; administración; entrada para ambulancia; 7 baños; y depósito de medicamentos. La inversión fue de 51 millones de pesos. Con esta apertura, el distrito alcanza los 10 centros de salud operativos y estiman en los próximos meses llegar a 12.

“Gracias a una importante inversión, inauguramos un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Hurlingham, que se suma a los 31 que ya construyó y puso en valor el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en lo que va del año”, resaltó Kreplak.

Además, en el marco del “Programa Salud Digital Bonaerense”, el espacio de atención primaria fue equipado con 10 PC all in one, por lo que cada consultorio tendrá acceso, vía red, al sistema de historia cínica integrada. Y en el exterior, tiene un gabinete con depósito de oxígeno, residuos domiciliarios y patogénicos.

La apertura del nuevo centro de atención primaria de la salud se enmarca en una gestión que no descansa para otorgar soluciones básicas a los vecinos en materia de salud. Durante el mes de agosto, en el barrio San Damián se inauguró un centro nuevo y desde hace ya algunos meses comenzó la construcción del nuevo Hospital de Diagnóstico Integral de la obra social PAMI en Hurlingham.