San Fernando festejó el Día del Jubilado con Palito Ortega y más de 3500 vecinas y vecinos en el Parque Naútico

El intendente Juan Andreotti acompañó la celebración con integrantes de centros de jubilados y de los polideportivos, con el show del astro musical, espectáculos de tango y folklore, y sorteos. “San Fernando es una ciudad muy linda por el trabajo de varias generaciones; nuestros adultos mayores le dieron mucho al Municipio y nosotros nos debemos a ellos, trabajando para mejorarles la calidad de vida”, dijo el jefe comunal.

La Secretaría de Deportes del Municipio de San Fernando organizó una alegre y colorida celebración del Día del Jubilado en el Parque Náutico con más de 3500 vecinas y vecinos que disfrutaron un día inolvidable, cuyo broche de oro fue un recital de Palito Ortega.

El intendente Juan Andreotti participó del festejo y dijo: “Volvimos a encontrarnos luego de dos años que no pudimos hacerlo por la pandemia, a vernos las caras, abrazarnos y celebrar la vida, y a homenajearlos. San Fernando es una ciudad muy linda por el trabajo de varias generaciones. Nuestros adultos mayores le dieron mucho al Municipio y nosotros nos debemos a ellos, trabajando para mejorarles la calidad de vida y hacerlos más felices. También agradecemos a PAMI, a través de Luana Volnovich y Lucas Boyanovsky, por ayudarnos y ser parte de esta fiesta”.

Y el famoso cantautor Ramón ‘Palito’ Ortega, comentó: “He recorrido todo el país, toda la provincia de Buenos Aires, y siempre es una alegría visitar los lugares donde me encuentro con gente que me recibe con tanto cariño y amor. Después de más de 50 años de carrera, estoy subiendo a los últimos escenarios, así que es una buena oportunidad para agradecerles profundamente todo lo que me han dado a lo largo de mi carrera. Muchas gracias de todo corazón, que Dios los bendiga a todos y muchas felicidades”.

En cuanto a los agasajados, Laura dijo: “Genial, extraordinario, el show de Palito Ortega me emocionó, nos hizo volver a nuestra época y sentirnos contentas. Nosotros vamos a la colonia y es muy lindo, los profesores son muy atentos”.

Estela agregó: “Juancito y el papá nos cambiaron la vida porque San Fernando tiene vida, me acuerdo hace años y hoy no hay más chicos por la calle, porque van a los polis y se entretienen. Es maravilloso esto, y la gestión extraordinaria, es una felicidad total”.

Marta dijo: “Estoy feliz por el día que pasé, y encima poder escucharlo a Palito. Muchísimas gracias al Intendente por este día maravilloso. Palito es de nuestra época, nuestro ídolo, estamos muy felices con las chicas”.

Y Santina finalizó: “Pasamos un día hermoso, re lindo, recordando viejos tiempos. Nos conocemos todos del club de jubilados del Barrio Fate. Estamos felices y agradecidas por esto al señor Intendente”.

También estuvieron compartiendo el evento, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; los secretarios de Deporte, Carlos Traverso; de Salud, Marcelo Campos; y de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta; funcionarios municipales; concejales; y consejeros escolares, entre otros.