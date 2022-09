Jesús Escobar: “Paren la inflación, eso le está exigiendo la ciudadanía a este gobierno insensible”

“Congelen los precios, paren la inflación, eso le está exigiendo la ciudadanía a este gobierno insensible frente al drama de millones. Los bolsillos de las familias argentinas no dan para más y no pueden esperar”, aseguró Jesús Escobar, candidato a presidente por Libres del Sur en una conferencia de prensa al presentar los resultados de la campaña “Un millón de firmas para congelar los precios”.

Libres del Sur recolectó en todo el país 1 millón 849 mil 507 firmas en apoyo al proyecto de ley que propone congelar los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos por un año. Dicho proyecto será presentado en el Congreso de la Nación como iniciativa popular por lo que debe ser tratado.

Los resultados totales y de cada una de las provincias fueron presentados en una conferencia de prensa en el Hotel Uno de Buenos Aires, con la presencia de Escobar; Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur; Silvia Saravia, coordinadora nacional de Libres del Sur; y Daniela Gasparini, secretaria general de Libres del Sur en la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta es una clara expresión, presión y exigencia para que se tomen medidas urgentes frente a un tema en el que este gobierno no hizo una sola acción y es un acuciante flagelo para la población, en particular para los sectores más humildes, que son el 50 por ciento”, afirmó el aspirante a presidente. “Esperamos que los diputados y senadores tanto del oficialismo hagan caso a la Constitución Nacional y traten de manera urgente esta iniciativa popular, que no puede esperar ni un segundo y que ya no nos es propia sino de casi 2 millones de argentinos”, agregó.

“Quiero resaltar la importancia de la participación popular en los grandes temas del país. Esta es la primera vez que se utiliza este instrumento valiosísimo que fue consagrado en la Constitución del año 1994. Libres del Sur promueve la democracia participativa. Se recabaron firmas en los 24 distritos del país”, sostuvo Jesús Escobar.

Por su parte, Silvia Saravia resaltó que “con este más de 1 millón 800 mil firmas llega la voz de cada rincón del país al Congreso de la Nación”. “Nuestros comedores se llevan cada vez más de niños, niñas adolescentes y adultas que no les alcanza para comer. Esto es lo que debe estar debatiendo el poder político de nuestro país”, enfatizó.

Luego de la conferencia, el candidato a presidente de Libres del Sur, junto a Humberto Tumini, Silvia Saravia y Daniela Gasparini, solicitaron de manera formal en el Congreso una reunión a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para arbitrar los pasos para que esta iniciativa sea tratada a la brevedad.