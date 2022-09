Los nuevos juegos en los casinos online

En los últimos años, el entretenimiento en línea ha evolucionado a pasos gigantes, pero durante la pandemia y aún tiempo después, podemos observar que se ha incrementado mucho más el interés de las personas por los mismos.

En cuanto a los casinos online, este aumento de visitantes ha permitido que además de proponer los juegos clásicos de apuestas como lo son el póker, el blackjack, la ruleta y las máquinas tragamonedas, aparezcan también nuevas opciones de juego como el crash casino.

¿Qué es el crash casino?

El crash es una novedosa modalidad entre los juegos de apuestas de los casinos online, donde el jugador puede apostar una determinada suma de dinero por un corto período de tiempo y multiplicar su dinero fácilmente.

El juego comienza luego de que todos los jugadores realizan sus apuestas. En ese momento se activa un multiplicador que va subiendo poco a poco la suma apostada y este incremento finaliza cuando el mismo hace “crash”.

El objetivo del juego es que el apostador pueda salir antes de que el contador termine y así recuperar lo apostado más la ganancia obtenida con el multiplicador. En el caso de que el jugador no pueda retirarse a tiempo lo pierde todo.

Es muy claro que la estrategia más efectiva es la de retirarse antes, pero ¿cuanto antes es conveniente hacerlo? Si se anticipa mucho el retiro la ganancia será mínima, pero si por el contrario se espera demasiado para salir, se corre el riesgo de perder todo lo que apostó y por ende también la potencial ganancia.

Posibles estrategias

Aunque el azar es la principal variable en este juego, siempre se intenta buscar una estrategia para poder ganar. En ese intento los expertos sugieren observar los movimientos del multiplicador en las jugadas anteriores para poder así deducir el promedio de dinero que aumenta en cada partida. Es muy probable que se repita esta secuencia pero sin embargo no es del todo seguro ya que también puede variar.

Otra opción que tiene el apostador es la posibilidad de programar el retiro automático. Para hacerlo el jugador tiene que determinar la apuesta que realizará y el momento en el que se retirará del juego. Por supuesto que esto tampoco le dará la seguridad de ganar ya que si el juego hace “crash” antes del retiro programado el jugador perderá todo lo apostado.

Esta modalidad solo es recomendable para los más experimentados ya que pueden tener más claro el “timing” para entrar y salir del juego. También es una opción a considerar para aquellos que no son tan experimentados pero que no tienen una conexión a internet estable ya que si el dispositivo se desconecta mientras está corriendo el multiplicador, el jugador no podrá retirarse a tiempo y perderá todo lo que ha apostado.

Por supuesto que para jugar de manera responsable, así como también para disfrutar y jugar tranquilos es importante siempre establecer cuál es el presupuesto máximo disponible que se puede apostar sin que esto interfiera en la economía personal.