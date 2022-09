Chats de Brenda Uliarte sobre CFK: “La voy a bajar, me tiene podrida que ande robando y quede impune”

Se dieron a conocer los chats entre Brenda Uliarte, la novia del hombre que gatilló contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández y Agustina Díaz, la nueva detenida por el intento de magnicidio.

Se trata de una conversación llevada a cabo por Whatsapp el 27 de agosto, día en el cual se colocaron vallas frente a la casa de Cristina Fernández y donde ocurrió una revuelta que acabó con la represión por parte de la Policía de la Ciudad. La información fue revelada por los periodistas de Infobae Patricia BlancoyMartín Angulo

Allí, Uliarte le cuenta a Díaz que mandó a matar a CFK y que no se pudo llevar a cabo. Asimismo, da a conocer los motivos por los que ideó el crimen. “Me tiene re podrida que ande robando y quede impune”, aseguró.

En la conversación también describe: “Mandé un tipo para que la mate a Cristi”. Tal vez haciendo referencia a Fernando Sabag Montiel, aunque suena llamativo que lo describa de esa manera y no como su pareja.

Además, en el chat, Díaz, quien es descripta por los periodistas como “Amor de mi vida”, tal como la tenía agendada Uliarte, le advierte del “quilombo en el que te vas a meter si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la vicepresidenta”. “Por eso mandé a alguien”, responde.

También se filtraron los chats del día después del atentado, en donde Díaz le pregunta a su amiga por qué había fallado el disparo y otro en el que cuenta su intención de organizar un ataque en la Casa de Gobierno.

La primera conversación data del 4 de julio, allí, Uriarte le cuenta a Díaz sus intenciones de matar a Cristina Fernández y hasta se pone ella como posible atacante.

Uliarte: Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas motolov y todo

Amor de mi vida: Sería mejor no?

Uliarte: Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina

Amor de mi vida: Otra vez?

Uliarte: Me dan los ovarios para hacerlo

Amor de mi vida: Por eso te amo

Uliarte: Pero a mí si me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad

Amor de mi vida: Y si

Uliarte: No es joda boluda Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro.

Amor de mi vida: Te amo

El siguiente chat es del 27 de agosto, día en el que se colocaron las vallas frente a la casa de la vicepresidenta.

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina. Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro

Amor de mi vida: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

Amor de mi vida: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

Amor de mi vida: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: Por eso mandé a alguien

Amor de mi vida: Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea (sic).

Uliarte: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada.

Amor de mi vida: ¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites.

Uliarte: Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país.

El último fue del 2 de septiembre, día después del atentado. Todos estos chats le fueron mostrados a Díaz durante su declaración indagatoria.

Amor de mi vida: Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos donde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?

Uliarte: En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan.

Amor de mi vida: Ya le hallanaron (sic) la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabia lo que el iba a hacer. Y te contentaste.

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: Ya también como que caes vos

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: Exacto. Safaban de todo. Pero el tema seria que el flete no te delate. “Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas

Uliarte: Lo hacía y quedaba como un n.n.

Amor de mi vida: Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo.