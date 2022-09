Morales: “Se acabó la era de la impunidad y la impotencia, y ya no hay espacio para perder el tiempo”

El viernes, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, visitó Tres de Febrero y pasó por el comité central de la Unión Cívica Radical, en Caseros. Allí afirmó: “Se acabó la era de la impunidad y la impotencia, y ya no hay espacio para perder el tiempo”.

“Me dan mucha bronca las oportunidades perdidas, porque perdimos tiempo en materia de energía, en educación, en minería, en trabajo, en desarrollo científico y tecnológico, y en crecimiento económico”, señaló Morales, y agregó: “La Argentina tiene una potencia tremenda y a los argentinos nos obligan a seguir perdiendo el tiempo, enredados en situaciones absurdas, en peleas estériles y en grietas inventadas”.

“Tenemos que de una vez por todas, fijar 5 o 6 ejes para el país en el que todos estemos de acuerdo. Y para eso es indispensable que haya transparencia, honradez y justicia”, continuó, y en esa línea, adelantó: “Voy a postularme para presidente por el radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio. Vamos a ir a las PASO”.

“Ya no hay espacio para la violencia, se acabó la época de las amenazas y los gritos destemplados. Ya bastante tienen los argentinos con su padecimiento cotidiano que es el resultado de un gobierno que no tiene planes ni rumbo”, continuó el mandatario. “Hay que actuar con responsabilidad cívica y tranquilidad, y convocamos a nuestros compatriotas a actuar en ese sentido y no caer en provocaciones que no tienen nada que ver con nuestra cultura pacífica y de convivencia”, destacó.

“Viene un tiempo bueno, con paz y justicia, con trabajo y desarrollo, con más democracia y con más libertad. Viene un tiempo bueno y honesto, un valor esencial que Arturo Illia y Raúl Alfonsin nos legaron, a ellos nunca hubo que acompañarlos a un juzgado”, concluyó.

Cómo parte de la agenda en Tres de Febrero, el presidente del radicalismo estuvo en Villa Raffo, donde mantuvo un almuerzo con empresarios de la zona, y luego visitó una planta fabril. Por la tarde, y ya en Caseros, el presidente del radicalismo tuvo un encuentro con los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical local, otro con la juventud del partido, y brindó una conferencia de prensa en el Centro de Panaderos.