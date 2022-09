Tres de Febrero en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

Tras semanas de hostigamiento y persecución política, judicial y mediática, el jueves 1 de septiembre se produjo el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A raíz de este hecho, el viernes 2 de septiembre todas las organizaciones de Tres de Febrero participaron de la movilización en Plaza de Mayo en defensa de la democracia y en repudio al intento de magnicidio.

El 5 de septiembre se realizó en el Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero una sesión especial a pedido del bloque de concejales del Frente de Todos para repudiar lo sucedido.

En la sesión la concejala Lis Díaz declaró: “Es peligroso que la política naturalice estas situaciones de violencia. Como decían muchos de mis compañeros, yo nací en democracia y dijimos nunca más. Este hecho tan terrible contra Cristina no es solamente contra una mujer, es contra una mujer que ejerció el poder para distribuirlo entre los más humildes, y eso es lo que no les perdonan. Por eso tenemos que volver aunar las acciones para encontrar los consensos necesarios, porque dijimos nunca más a los negacionistas, a los genocidas y a quienes distribuyen estos discursos de odio que no hacen más que lastimar a nuestra sociedad”.

Prensa Movimiento Evita Tres de Febrero – Fotografía: Ornella Miatello