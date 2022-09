Repudio unánime del Concejo Deliberante de Morón al intento de magnicidio contra Cristina

El Concejo Deliberante de Morón aprobó el proyecto de resolución que repudia la agresión que sufrió la vicepresidenta de todas y todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente del Legislativo, Marcelo González, convocó a una sesión extraordinaria en la cual estuvieron presentes todos los concejales y concejalas.

“El Honorable Concejo Deliberante de Morón expresa su más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, expresa el artículo primero de la resolución aprobada. Y continúa: “Además expresamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia. Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena de los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia”.

Paula Majdanski, presidenta del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todxs, manifestó: “Es muy importante para mí, para mis compañeros y compañeras, para nuestras familias, escuchar de parte de todas las fuerzas políticas el máximo repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. También es necesario que reflexionemos y aceptemos que ese atentado fue un claro atentado contra la democracia argentina”.

“Tenemos la obligación política e institucional de instar a todos los medios de comunicación, a todos los poderes de la república, a todas las fuerzas políticas, a todos y todas las personas que tienen la responsabilidad todos los días de dar un mensaje en las escuelas, en los clubes, en los municipios y en cada rincón de la patria que más allá de las diferencias o desacuerdos que pueda haber es necesario repudiar lo que viene sucediendo, sistemáticamente, hace un tiempo con los discursos de odio a nivel político, mediático y judicial”, reflexionó.

Vanina Moro, concejala del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujer, Género, Diversidad y Derechos Humanos, expresó: “La historia de nuestro país está atravesada por la violencia política, asesinatos, bombardeos, proscripciones, secuestros, desapariciones forzadas y robo de bebes. Sin embargo, es la primera vez que se intenta un magnicidio contra una vicepresidenta y la líder de la principal fuerza política de nuestro país, desde el retorno a la democracia. Frente a este hecho de extrema gravedad, que atenta contra la democracia y el contrato social del pueblo argentino. La dirigencia política no puede dudar, no debe especular. Hay que ser claros, repudiar la violencia y el odio que generan”.

Rolando Moretto, presidente de la bancada Unión Cívica Radical – Juntos también manifestó su repudio. “Hoy es el momento para estar todos juntos y sin lugar a dudas lo expresa el documento que hemos aprobado. En el 83 Raúl Alfonsín exhortaba a todos los argentinos a bajar las banderas partidarias y a subir la bandera Argentina, y creo sin lugar a dudas que hoy, todos los habitantes de la patria nos están solicitando. Por eso, nunca más a la violencia política”.

La presidenta de la Comisión de Legislación, Julieta Laviuzza, señaló: “El intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner es una consecuencia de esta violencia y odio que lleva a una persona a querer matar, en público y frente a las cámaras. Una que tiene un doble objetivo, por un lado “eliminar” a quién consideran peligrosa, y por otro adoctrinarnos a todos aquellos que militamos o simpatizamos con este espacio político”.

“Estas manifestaciones tan repetidas en los medios hegemónicos de comunicación no pueden seguir. La violencia política es un mecanismo de dominación que busca justificar desde lo estructural violencias que se repiten día a día. Y entre todos los tipos de violencias que vemos a diario no debemos olvidar ,que en particular, estos hechos son dirigidos hacia una MUJER, eso no es menor, una mujer que se destaca, por su inteligencia y capacidad y hay muchos a quienes los domina el patriarcado que eso los enerva”, sentenció.

“Ayer vimos un pueblo conmovido y movilizado para cuidar la democracia y la paz social. Vimos un pueblo dispuesto a proteger no solo a nuestra compañera vicepresidenta, sino también para defender los valores que tanto nos costó conseguir el 10 de diciembre de 1983”, declaró Claudio Rugna, concejal del Frente de Todos y vicepresidente primero del Concejo Deliberante de Morón. Y prosiguió: “El pueblo no olvida los derechos adquiridos, no olvida la dignidad que le fue otorgada, no olvida el crecimiento, no olvida la felicidad, y por sobre todas las cosas, no olvida el amor, y el amor con amor se paga”.

Finalmente, Oscar Conde, concejal del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Obras, Infraestructura, Planeamiento Urbano y Servicios Públicos, señaló: “El jueves intentaron matar a la vicepresidenta de todas y todos los argentinos, señor presidente. El jueves, se atacó a la persona que fue dos veces presidenta electa por el voto popular y mayoritario. El jueves una persona creyó que por la vía de la violencia iba a poder solucionar algún problema de índole político. Pero hace 39 años la Argentina selló un pacto social donde dejamos en claro que todas y todos los argentinos solo aceptaríamos la paz y una convivencia democrática”.

Y cerró: “La afrenta a Cristina tenía por carácter transitivo la afrenta a todo el pueblo, pero no por simpatía política, sino por la representación de la patria que la vicepresidenta tiene, así como la tendría cualquier otra figura política. Por eso creo imperioso el repudio sin “peros”. Me hubiera encantado ver ayer columnas del PRO o de la UCR caminando hacia la plaza para defender la patria, porque como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla”.