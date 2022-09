La gente siempre polémica: Mirá las opiniones sobre el intento de magnicidio contra Cristina

SM Noticias salió a la calle, a preguntarle a vecinos y vecinas sobre lo ocurrido ayer, el atentado fallido contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Siempre polémica, en la peatoal Belgrano del centro de San Martín la ciudadanía habló: Algunos cuestionaron el feriado, otros defendieron la democracia, hubo quienes dudaron del hecho, y hasta un jovencito se atrevió a desearle la muerte. ¡Mirá el video!

“Me enteré hoy a la mañana, porque no miro informativos. Creo que somos todos iguales, matan gente todos los días y nunca se decreta feriado”, comentó una mujer.

“Es un desastre lo que pasó, no puede haber gente que salga a hacer eso con la vicepresidenta o con cualquier persona”, apuntó, luego, un comerciante de la peatonal, que contaba con una gran mayoría de locales abiertos.

“Tenemos que hacer un examen de conciencia y pensar en lo ocurrido, porque esto va en contra de la democracia”, agregó otra vecina. En la mimas tónica, otra mujer añadió: “Lo que ocurrió es tremendo, y por eso hoy voy a la Plaza de Mayo”.

“No me preocupa, porque estoy en otra”, señaló, por su parte, un desinformado vecino. “Mejor me callo la boca”, agregó otro hombre ante la consulta de SM Noticias.

“Es lamentable lo que pasó, me preocupa, y puede generar un caos social”, alertó una ciudadana. Otro transeúnte, indicó: “En este país cualquier cosa vale”.

“Es muy grave lo que pasó, y la persona que lo hizo tiene que estar en la cárcel. La vicepresidenta tuvo suerte”, analizó un adolescente que paseaba con un grupo de amigos.

“No creo que nadie se inmole yendo a la casa de alguien tan importante para pegarle dos tiros que finalmente no salieron”, expuso un vendedor de ropa, dudando del hecho. Y continuó: “Hoy te pegan un tiro para robarte una moto, mirá si no le van a pegar un tiro estando tan cerca”.

“Es grave lo que pasó”, enfatizó una mujer, y al ser consultada sobre si vio real al hecho, respondió: “Un poco y un poco”.

“Yo de política no sé nada, pero para mí hay que matarla”, declaró osado, por último, un adolescente sanmartinense. Sus palabras generaron el rápido repudio de su amigo, quien lo acompañaba al momento de la nota, el cual, en contacto con las redes sociales de SM Noticias, remarcó que no comparte el “discurso de odio” del joven y pidió no ser parte de esa declaración.