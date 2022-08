Valenzuela cerró su semana en Hurlingham, luego de visitar San Fernando y José C. Paz

El intendente de Tres de Febrero se reunió con vecinos de esos municipios junto a sus referentes territoriales.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, continúa con su recorrido por la provincia de Buenos Aires para charlar con sus protagonistas y seguir divulgando su proyecto de reducción de tasas y habilitaciones gratuitas. Durante la última semana, el jefe comunal estuvo con referentes de Juntos, comerciantes y vecinos de municipios de la Primera Sección. “El conurbano está lleno de oportunidades y nuestro objetivo es escuchar a quienes viven acá para poder ser la alternativa que necesitan para desarrollarse y cumplir sus sueños”, expresó Valenzuela.

En San Fernando, junto a Agustina Ciarletta, concejal de Juntos, contó las iniciativas que se están haciendo realidad en el distrito que gobierna para aliviar las cargas tributarias, como el lanzamiento de las habilitaciones comerciales a costo cero. “El camino es apoyar el trabajo y al sector privado, que es el generador de puestos laborales genuinos”, comentó el jefe comunal. Por su parte, la referente del distrito aseguró: “Nos reunimos con comerciantes, pymes y vecinos para charlar sobre la importancia de un nuevo municipio eficiente que permita trabajar y crecer dando incentivos al que quiere generar empleo”.

También estuvo en José C. Paz, donde visitó el museo creado en honor al fundador de la localidad y en homenaje al creador del diario “La prensa”, un lugar que cuenta con reliquias donadas por los mismos vecinos. Allí, Valenzuela, indicó: “Es un orgullo el trabajo que realizaron todos para que exista esta asociación civil que rescata la historia, la identidad y hasta la autonomía como partido y municipio”. El intendente relató una anécdota sobre quien le dio su nombre a este municipio: “Recuerdo que mi tesis, cuando me recibí de magíster en Historia, fue dedicada a José C. Paz. Es muy movilizador para mí estar tan cerca del legado que homenajea este hermoso museo”.

Además, en el partido de Moreno, el intendente de Tres de Febrero visitó el club social en el que se lleva adelante el proyecto “Construyendo caminos”, que tiene escuelas de fútbol y hockey para chicos de 7 a 15 años. “El deporte es una herramienta integradora que ayuda a los chicos a relacionarse y los clubes muchas veces los mantienen alejados de los peligros que hay en la calle”, destacó.

Para finalizar, participó de una reunión con vecinos en Hurlingham de la que también fue parte Lucas Delfino, referente local de Juntos. Durante el encuentro debatieron sobre la actualidad del país y hablaron sobre los detalles de la ordenanza que se votó recientemente para estimular la producción y crear condiciones para que se generen más puestos de trabajo. En el encuentro abogó para que en otros municipios se haga una simplificación y se instauren las habilitaciones gratuitas. Delfino y su equipo están encabezando una juntada de firmas para lograrlo en Hurlingham.

Delfino se expresó sobre la cuestión económica y social de la Argentina: “Tenemos que cuidar a los laburantes que se esfuerzan por poner un plato de comida en la mesa, a los que generan trabajo, a los que creen que el país puede salir adelante”. Por su parte, Valenzuela, concluyó: “El año que viene hay una posibilidad de cambiar el rumbo tanto político como económico del país. Debemos acompañar y no castigar a quienes quieren invertir y desarrollar nuestra querida Provincia”.