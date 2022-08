Los movimientos sociales repudian las acusaciones a la vicepresidenta Cristina Kirchner

El día Lunes 22 de Agosto durante la novena y última audiencia de alegatos, el fiscal Federal Diego Luciani formuló un pedido de condena en contra de la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner para que sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante su mandato como presidenta en el año 2007 al 2015 por miles de millones de pesos, monto por el cual pide que se le devuelvan al estado decomisando los bienes de la actual funcionaria.

Las agrupaciones populares no dudaron en afirmar con vehemencia que un gobierno democratico y popular no puede acusarse de ser una asociación ilícita y fraudulenta. El Movimiento Evita dio un comunicado oficial en el cual rechaza el nuevo intento de repudiar el arduo trabajo y trayectoria de la ex presidenta para con el sector más olvidado de la sociedad y el estado, reconociendo que el fiscal Luciani y otros funcionarios judiciales no son otra cosa que títeres vinculados al Macrismo quienes velan por el sector del capitalismo.

Sin contar con pruebas materiales que sustenten las acusaciones del poder judicial este nuevo ataque es un claro caso en el que se busca denigrar no sólo al sector popular, sino también al peronismo en su conjunto total, a través de causas inventadas que no pueden vincularse bajo ninguna forma con la ex funcionaria. Los movimientos sociales ante el golpe recibido se solidarizan con Cristina y a la par, unidos como hermanos piden que las acusaciones sean retiradas para que se haga por fin justicia.

Prensa Movimiento Evita Tres de Febrero