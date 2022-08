Jorge Macri: “El kirchnerismo no solo destrozó la cultura del trabajo sino el premio al que trabaja”

Así lo aseguró el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, en declaraciones al programa radial “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia.

Sobre la posibilidad de acuerdos, Macri, indicó: “Es muy difícil poder hacer acuerdos con el kirchnerismo. Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar en conjunto pero con ellos es muy complicado porque siguen defendiendo regímenes autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua o Irán”.

“El país necesita acuerdos que duren en el tiempo. Massa hasta ahora no hizo nada, ni siquiera tiene vice ministro y para un ministerio que es tan técnico, siendo que él no lo es, es algo grave”, dijo el ministro de Gobierno porteño.

Sobre la situación económica y social por la que atraviesa el país, el alcalde de Vicente López en uso de licencia fue categórico: “Mucha gente se percibe como clase media y ya no lo es. El nivel de inflación y el ajuste que hay es brutal. Están destrozando a la clase media y a los jubilados. Y no es que no hay trabajo, sino que el que lo tiene ya no le alcanza para vivir”.

“El gobierno nacional debe dejar de negar la realidad”

Esa declaración la hizo también Jorge Macri anoche en el programa “El diario de Leuco”, que se emite por LN+.

“El presidente debe hacerse cargo y el superministro Sergio Massa también, que está sin plan y sin rumbo. Deben dejar de jugar a este juego superficial al que están jugando. El gobierno quiere quedar bien con Dios y el diablo y queda mal con todo el mundo”, dijo el ministro porteño.

Sobre los dichos de Hebe de Bonafini de hacer una pueblada para defender a Cristina, Macri fue tajante: “Lo de Hebe me parece muy grave. El origen de las marchas de las Madres de Plaza de Mayo iba contra una dictadura estatal que no cumplía la ley, y hoy se paran fuera del sistema democrático. Quieren denostar la democracia y eso es muy peligroso”.

Para finalizar, el ex intendente expresó: “Una cosa es defender a una persona sentada en el banquillo de los acusados como Cristina Fernández de Kirchner y otra muy diferente es defender la democracia. Le decimos a la inmensa mayoría de los argentinos que se queden tranquilos que nosotros vamos a defender a la República y a las instituciones como siempre lo hicimos”.