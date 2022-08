Le robaron la moto, y su jefe decidió comprarle otra: “Hay que dar una mano”

“Hace cinco meses que estoy acá, trabajo todos los días”, relató Eduardo, el dueño de la rotisería, que contó que la inseguridad es recurrente por esa zona, al sur de la capital cordobesa.

Por su parte, Damián, el repartidor, contó que habitualmente suele dejar la moto estacionada en la puerta del local, tomar los pedidos pendientes, y luego volver a salir para repartirlos en tiempo y forma; sin embargo, ese día le sustrajeron la moto que había comprado con tanto esfuerzo, y de la que aún no hay noticias a pesar de haber radicado rápidamente la denuncia en una dependencia policial. Te invitamos a compartir la nota.

“Casualmente cuento con un dinerito guardado. Voy a utilizarlo para comprarle la moto de vuelta. Porque no me ha fallado, es una buena persona, me la recomendaron”.“Vine para acá, dejé la plata en el mostrador. Agarré otros pedidos más y cuando salí no estaba más. Fue así de fácil y sencillo”, relató, indignado, Damián. Además, sostuvo que había decidido abocarse a esta tarea, ya que no le “alcanzaba la plata”; y destacó la importancia de haberse encontrado con Eduardo, ya que él siempre le dio labores para no dejarlo desempleado.

Ahora lo ayudara a reponer la moto para poder continuar con su labor como delivery. “Hay que dar una mano: a la moto se la voy a regalar. Creo que me corresponde, por ser el empleador. Hay que tratar de no dejarlo en banda“, dijo Eduardo.

“En las empresas grandes te vas, sos un número más y listo. Te vas vos, entra otro. Pero para él no, él me toma como persona y no como número”, subrayó, en tanto, Damián, que sostuvo que esta experiencia le sirvió como aprendizaje y ahora cada vez que se baje de la moto, la atará