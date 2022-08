Jorge Macri: “Hoy el gobierno nacional ha hecho un ajuste monumental”

Así lo indicó el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, en declaraciones al programa “Solo una vuelta más”, del canal Todo Noticias.

“Hay que tomar decisiones complejas y definir un rumbo concreto y no del día a día. En el gobierno nacional cada uno hace lo que le parece y es por eso que estamos tan mal”, dijo el ministro porteño.

Para finalizar, Macri agregó: “No hay plan y por eso el país no sabe para donde va. Hay que definir un norte, pero el gobierno no lo tiene y por eso está en una encerrona. La inflación es cada vez peor, la clase media y las pymes no aguantan más. Hay que sacar presión impositiva y hacer una reducción del Estado. Este modelo como está no aguanta más”.