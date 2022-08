Referentes de Juntos aseguran: “Si no estamos cerca de la gente, ningún debate interno tiene sentido”

“Hay que ganar municipios en el conurbano, eso es más importante que cualquier interna”, coincidieron Segundo Cernadas, Agustina Ciarletta y Gastón Di Castelnuovo en una recorrida con vecinos para conversar sobre inseguridad.

Los referentes del PRO de Tigre, San Fernando e Ituzaingó, Segundo Cernadas, Agustina Ciarletta y Gastón Di Castelnuovo, respectivamente, se encontraron por los innumerables reclamos de inseguridad en la zona del acceso Bancalari y aprovecharon para opinar sobre la actualidad de la interna opositora.

Segundo Cernadas afirmó: “Recorrí este año ya dos veces todas las localidades del municipio y los vecinos me piden que le demos esperanza y nos comprometamos concretamente porque no pueden más. La inflación, la inseguridad en las localidades más alejadas, problemas con las escuelas y hospitales. Los vecinos no dan más”.

“El país atraviesa uno de los peores momentos de su historia, los que queremos lo mejor para los argentinos estamos juntos, cerca de la gente, pensando soluciones reales a los problemas urgentes”, relató Agustina Ciarletta.

Por su parte, Gastón Di Castelnuovo afirmó “esto que hoy vimos en Tigre y San Fernando sucede también en Ituzaingó, donde la inseguridad asola a los vecinos junto con problemas graves que la argentina no logra resolver y que nos exigen como dirigentes mucha más atención y cercanía a la gente, para transformar su vida como se pudo hacer en la Ciudad de Buenos Aires”.

El encuentro de los referentes se da en el marco de debates internos por liderazgos. Desde el entorno de los dirigentes, que lideran espacios en sus municipios y pueden mostrar resultados electorales potentes, ganando a nivel local o provincial las últimas elecciones, aseguran que tienen puestas las energías en la cercanía a los problemas y demandas de la gente que reclama un mensaje de futuro y de acciones concretas que mejoren su realidad.