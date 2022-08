Javier Pérez sobre los concejales de Juntos: “Hubo una reivindicación de un llamado a las Fuerzas Armadas”

SM Noticias conversó con el concejal del Frente de Todos de San Miguel Javier Pérez, quien se mostró muy crítico con el bloque oficialista tras la última sesión, donde los ediles de Juntos bancaron los polémicos dichos del exintendente Aldo Rico. También habló del rol de los ediles de la oposición y reclamó la posibilidad de acceder a la clave RAFAM.

En primer lugar, se refirió a las imágenes que aparecieron del intendente Jaime Méndez jugando al futbol en la quinta Los Abrojos junto al juez Rodrigo Giménez Uriburu y al fiscal Diego Luciani, quienes intervienen en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Nos llamó poderosamente la atención y nos generó un montón de preguntas, ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo es la relación que tiene con jueces y fiscales federales?”, expresó.

“Creemos que es algo que no puede volver a pasar, supongo que tomará nota y dejará de ir”, afirmó el edil y adelantó que desde el FdT “se le pedirá explicaciones sobre estas cosas”.

A su vez, hizo referencia a la polémica que se generó en la sesión del Concejo Deliberante por los dichos del exintendente Aldo Rico en relación a las Fuerzas Armadas. “Nos llamó la atención que hayan enviado a archivo una declaración que repudiaba esas palabras, porque el bloque oficialista se jacta de democrático”, manifestó. “A medida que se iban explayando causaban más indignación”, agregó.

“Hubo una reivindicación de un llamado a las Fuerzas Armadas, y en tiempos donde la política está tan convulsionada no ayuda para nada. Son tiempos oscuros y muchos compañeros se enojaron por eso”, dijo.

Posteriormente, el legislador dio a conocer una problemática que surgió en 2017 relacionada con el sistema previsional de los empleados del Banco Provincia, del que él forma parte. “Esta ley (15.008) no respeta los aportes que venimos haciendo ni considera los aumentos que deben ir a la caja, por eso se está pidiendo que la Provincia se haga cargo porque puede haber un desfinanciamiento”, explicó y sostuvo que esta medida se trató de “una jugada de (la exgobernadora) María Eugenia Vidal para en un futuro privatizar la banca pública”.

En referencia a la actividad legislativa, sostuvo que “no se le da importancia a lo que hace la oposición” y que “no se resuelve ni un solo proyecto” del Frente de Todos. “Nos hacen cumplir el reglamento, pero ellos no lo hacen”, afirmó el edil.

En este sentido, volvió a reclamar por la obtención de la clave de la Reforma de la. Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM). “Necesitamos saber qué es lo que hace con la plata el Municipio. Si tuviéramos acceso a eso, los concejales sabríamos el destino de los fondos”, dijo.

“Queremos saber qué hacen con 22 mil millones de pesos, para mí lo timbean en el sistema financiero, puede ser que si o que no, no lo sé porque no tengo la clave, pero si un va a los barrios y ve la salud, se da cuenta lo desastroso que es”, concluyó.