Concejales de Juntos en San Miguel bancaron los dichos golpistas de Aldo Rico

En una nueva sesión del Concejo Deliberante, los ediles de Juntos por el Cambio rechazaron un proyecto de repudio presentado por la oposición hacia las palabras del exintendente, quien había llamado a las Fuerzas Armadas a “recuperar su autonomía”.

La sesión fue doble ya que se realizó una que quedaba pendiente del 27 de julio. Allí, desde el Frente de Todos pidieron la palabra como moción de privilegio y arremetieron contra el intendente Jaime Méndez, quien forma parte de las fotos del partido en el que también participaron el Juez Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciana en la quinta del expresidente Mauricio Macri.

“Al señor intendente se le borró un tuit en donde compartía una foto con estos funcionarios judiciales, pero a muchos no nos llama la atención”, lanzó Cristian Mayal. A su vez, Javier Pérez, del Frente de Todos, cuando se refirió a la ley 15.008, relacionada al sistema previsional del Banco Provincia, manifestó que le entregarán el petitorio a “’Fulbito’ Jaime Méndez”. Esta expresión despertó la reacción del presidente del cuerpo Guillermo Sánchez, quien le dijo que “no corresponde” referirse de esa manera al jefe comunal.

Por otra parte se realizó un homenaje por el cuarto aniversario del fallecimiento de la docente Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, quienes perdieron la vida durante la explosión de la cocina de la Escuela N°49 del partido de Moreno.

Pero la máxima polémica se suscitó cuando desde la oposición presentaron un proyecto declarando el repudio a las palabras del exintendente Aldo Rico. “Me extrañan sus palabras, o no tanto, sabiendo de su historia, lo que sí me extraña es que este Concejo Deliberante no acompañe este proyecto”, dijo Mayal.

La palabra la tomó el concejal del oficialismo y yerno del exintendente, Gonzalo Andiarena, quien enfatizó: “son más importantes los dichos de Aldo Rico que la inflación que está llegando al 90 por ciento, que la pobreza, que la inseguridad, que la falta de trabajo, que la educación”. Tras desviar la discusión hacia la “fiesta de Olivos y el robo de vacunas”, el marido de “Manola” Rico realizó una férrea defensa de la figura de suegro. “Es un héroe de Malvinas que fue a entregar su vida por la Patria y no a venderla”, dijo.

Asimismo, la concejal oficialista Gabriela Barrientos aseguró que “los dichos del exintendente Aldo Rico fueron en respuesta a las palabras de (el dirigente social Juan) Grabois”.

Las palabras más duras vinieron del legislador del Frente de Todos Pablo Walker, quien dijo: “salir a bancar políticamente un llamado a un Golpe Militar me genera mucha vergüenza y bronca”. “Se los digo a todos los que bancan este archivo”, disparó y luego se retiró del recinto. También lo hicieron Santiago Fidanza y Luz Alves, quien antes de salir manifestó: “no puedo seguir escuchando, soy hija de desaparecidos”.

El expediente fue enviado a archivo con los votos del oficialismo con excepción de la radical Patricia Ledesma, quien pidió la palabra y dijo que no defendía “ni a Rico ni a Grabois” y no levantó la mano; y de Andrés Salvaggio que estuvo ausente.