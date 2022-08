Evelina Cabrera, sanfernandina y representante mundial del fútbol femenino y la inclusión, fue distinguida por Juan Andreotti

Cabrera es entrenadora, coach deportivo, escritora y consultora conocida internacionalmente. Cofundadora de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, es también embajadora de “Buena voluntad por la equidad en el deporte” en la Organización de Estados Americanos. “Evelina es una referencia en cuanto a inclusión e igualdad de género en materia deportiva, y es un orgullo para San Fernando que una vecina de la ciudad sea pionera en temas de igualdad vinculados con el deporte”, destacó el jefe comunal.

En el Salón Blanco de la sede municipal, el intendente Juan Andreotti recibió junto al secretario de Deportes, Carlos Traverso; y la secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente, Eva Andreotti, a la deportista sanfernandina Evelina Cabrera, quien es una referencia mundial en inclusión e igualdad de género deportiva. Cofundadora de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, es entrenadora, coach deportivo, escritora, consultora y embajadora de “Buena voluntad por la equidad en el deporte” en la Organización de Estados Americanos, habiendo además disertado sobre el tema en Naciones Unidas, W20 y The Economist.

Al respecto, Juan Andreotti expresó: “Hoy tuvimos la suerte de poder charlar con Evelina Cabrera, referente en materia deportiva en cuanto a la inclusión y la igualdad de género. Ha llevado adelante una vida dedicada al deporte, y para San Fernando es un orgullo que una vecina de nuestra ciudad haya sido pionera en temas de igualdad vinculados con el deporte. Deseamos que siga en esa carrera ascendente para que pueda motivar a más mujeres y llegar cada día a más personas”.

“Esperamos seguir haciendo cosas en conjunto para seguir fomentando a la inclusión de las mujeres en el deporte”, concluyó.

Luego de la reunión, Evelina Cabrera dijo: “Estoy muy feliz de estar acá en San Fernando, mi lugar de nacimiento. Toda mi familia vive en Virreyes. Les digo a todas las sanfernandinas que hagan deporte, que es lo principal, y que fútbol que a mí me gusta, pero en realidad que hagan el deporte que les dé más felicidad y que sea lo que más les guste en la vida. Hay 37 equipos, lo que me pone muy feliz y me llena de orgullo que San Fernando tenga tantas chicas jugando, y ojalá que sigan profesionalizándose y desarrollando su actividad. Fue muy linda la charla con Juan (Andreotti) y Carlos (Traverso), y hablamos de los lugares de San Fernando que quedaron en mi recuerdo”.

Y el secretario de Deporte, Carlos Traverso, agregó: “Para nosotros es un orgullo recibir a Evelina, vecina de San Fernando cuya familia está radicada acá y ella tiene un gran arraigo en nuestra ciudad con gran trayectoria y compromiso con el deporte, la igualdad de oportunidades y la inclusión. Por el trabajo que hace por la igualdad de género y ser hoy referente a nivel mundial, el Intendente tomó la decisión de recibirla y conversar sobre trabajos a futuro que desde el Municipio de San Fernando realizaremos en conjunto”.

“Recorrer y poder charlar sobre las problemáticas que ella ve en el deporte fue muy constructivo para nosotros; estamos muy contentos por haberla recibido”, finalizó.