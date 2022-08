Cerruti sobre las tarifas de servicios: “Lo que esperamos no es que paguen más, sino que reduzcan un poco su gasto”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó ayer las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y señaló que el presidente Alberto Fernández recibió “diferentes informes, tanto de consultoras nacionales como internacionales, que ven con optimismo las medidas que se han anunciado ayer y que están comenzando a ser implementadas”.

Al compartir datos sobre la segmentación tarifaria, Cerruti remarcó que “fue absolutamente exitosa”, y aclaró que “hasta el 31 de julio ingresaron al sitio web millones de argentinos y argentinas y solicitaron el subsidio 9 millones de hogares”. Además, explicó que “hay 4 millones de hogares, en base a las cifras que estábamos estimando de acuerdo al INDEC, que no pidieron el subsidio, con lo cual entendemos que saben que, por diferentes razones, por ingresos, por propiedades, o no califican o no necesitan”.

En ese sentido, Cerruti aclaró que la medida anunciada ayer por el ministro de Economía, con respecto al límite en el consumo eléctrico de 400 kilowatts para recibir el subsidio, “no tiene la intención de recaudar más, sino una vocación de empezar a ahorrar y a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en el mundo y que tenemos que cuidar, en el marco de la crisis climática en la cual estamos viviendo”.

A su vez, la portavoz precisó que “el 80 por ciento de los hogares que pidieron el subsidio no gastan más de 400 kilowatts, y el resto, lo que esperamos no es que paguen más tarifas, sino que reduzcan un poco su gasto”.

En su habitual conferencia para periodistas acreditados en la Casa Rosada, Cerruti se refirió a la reunión de trabajo que mantuvo ayer el presidente con el ministro de Economía, “en la cual evaluaron cómo es la situación hoy a partir de los últimos cambios que se dieron y las medidas que se anunciaron”. “Además, avanzaron en la hoja de ruta y la implementación de algunas de esas medidas”, declaró.

“En principio, lo primero que evaluaron es que recuperamos una cierta sensación de estabilidad y que estaría terminando o habría pasado ese momento tan virulento de especulación que vivimos en las últimas semanas”, aseguró la portavoz, y ejemplificó: “Incluso en algunos casos, como en el del dólar contado con liquidación, con una baja muy pronunciada”.

Por otro lado, Cerruti subrayó que “el ministro Massa le comentó al presidente que el canje voluntario de bonos que va a vencer el próximo martes ya llegó a una adhesión del 60 por ciento”, y agregó: “Por lo tanto, esperamos que esto continúe en el mismo ritmo y que se pueda llegar a una cifra considerable de quienes han optado por ese canje”.

La portavoz también se refirió a las investigaciones que el gobierno nacional está realizando en torno a la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. “Son 11 mil 500 intimaciones a empresas que podrían haber utilizado mecanismos de triangulación para eludir el registro”, explicó, y afirmó: “Lo que más nos interesa es poder terminar con este mecanismo de elusión más allá de cuánto ingrese o no a las arcas fiscales por las intimaciones”.

“Tienen 60 días para poder ponerse en regla y explicar qué fue lo que pasó. En algunos casos pueden haber sido errores involuntarios y, en otros casos, sencillamente estaban tratando de eludir las reglamentaciones vigentes: por lo tanto, esto va a dejar de suceder”, finalizó Cerruti.