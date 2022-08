El presidente tomó juramento al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa

En este marco, el presidente señaló que “estamos empezando una etapa del gobierno que, estoy convencido, vamos a transitar exitosamente con todos y todas”. “A eso los convoco, para eso lo convoqué a Sergio, cuya capacidad y coraje me constan y estoy seguro que lo va a hacer muy bien”, enfatizó.

“Es un tiempo para que todos, con mucha esperanza, unamos esfuerzos, para salir adelante. Cuando digo todos, no le hablo solo a mis compañeros del Frente de Todos, cuya unidad para mí es primordial, sino también a todos los argentinos y a todas las argentinas. Tenemos una gran oportunidad como país. No la dejemos pasar por alto”, expresó el mandatario.